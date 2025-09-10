The Swiss voice in the world since 1935

Las autoridades de Malta rescatan a 36 migrantes a la deriva en el Mediterráneo central

Roma, 10 sep (EFE).- Las autoridades de Malta rescataron este miércoles a 36 migrantes que se encontraban a la deriva en una embarcación en el Mediterráneo central, procedente de Libia, tras sufrir una avería en el motor, informó la plataforma de alertas telefónicas Alarm Phone.

El incidente ocurrió a unos 100 kilómetros al este de Malta, cuando la embarcación quedó inmovilizada en medio del mar.

«Nos informaron que las autoridades maltesas enviaron una embarcación al barco en peligro y llevaron a la gente a Malta. La excepción confirma la regla, como dicen», escribió la ONG en su cuenta de X.

La organización había alertado previamente a las fuerzas armadas maltesas sobre el incidente e instado a Malta a intervenir con urgencia: «Se acerca la noche y necesitan un rescate inmediato».

El Mediterráneo central continúa siendo una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, donde cada año miles de personas arriesgan la vida para llegar desde la costa libia hacia Europa.EFE

