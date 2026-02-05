Las autoridades de Túnez detienen a un diputado crítico con el Gobierno de Kais Said

2 minutos

Túnez, 5 feb (EFE).- Las autoridades de Túnez detuvieron este miércoles al diputado tunecino Ahmed Saidani -crítico con el presidente Kais Said- por «delitos de comunicación y expresión», que no fueron precisados, según dieron a conocer este jueves varios miembros del Parlamento en redes sociales.

Tras el arresto, sobre el que se desconocen detalles, el presidente de la Comisión de Derechos y Libertades del Parlamento, Thabet el Abed, señaló que «todo enjuiciamiento o detención relacionado con la libertad de expresión, por muy cuestionable que fuera, debe estar en el marco de la ley, respetando la presunción de inocencia y el derecho a la defensa».

Agregó que la libertad de expresión y las garantías jurídicas «no están vinculadas a las personas ni a sus posiciones, sino que constituyen derechos constitucionales fundamentales» de cualquier ciudadano.

Abed destacó que la comisión que preside continuará supervisando y vigilando «el respeto a los derechos y libertades», al margen de «cualquier alineación política o instrumentalización».

En opinión de los compañeros de escaño de Ahmed, la detención constituye una «violación de los arreglos legales», por lo que exigieron su liberación y pidieron a las autoridades judiciales que se manifiesten sobre el procedimiento y los motivos reales del arresto.

Por su parte, el activista Sami Handous dijo, a través de Facebook, que Saidani «podría ser procesado por algunas de sus declaraciones en el pasado» o por sus críticas a Said, acentuadas en las últimas semanas.

Saidani fue elegido como diputado en 2022, en unas elecciones parlamentarias con muy baja participación, después de que Said -en el poder desde 2019- disolviera el Parlamento en 2021.

Entonces, Said, mediante un golpe de mano, se arrogó plenos poderes para «rectificar» el curso de la transición democrática, y destituyó también al Ejecutivo e implantó un nuevo proyecto político que modificó la Constitución hacia un sistema ultrapresidencialista.

Desde la llegada de Said a la presidencia, varios políticos opositores, activistas, jueces o empresarios críticos con las políticas del Gobierno, entre otros, fueron detenidos por supuestos delitos relacionados con ataques diversos al sistema. EFE

sb/llb