Las autoridades de Tigré niegan estar planeando una nueva guerra civil en Etiopía

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Las autoridades de la región de Tigré, en Etiopía, desmintieron el viernes las acusaciones de que estuvieran planeando una nueva guerra civil, y acusaron al Gobierno federal de buscar una excusa para reanudar un conflicto.

Las acusaciones son «totalmente falsas. Creo que se están preparando para librar una guerra contra Tigré y quieren utilizar esa excusa para engañar a la comunidad internacional», declaró a la AFP Amanuel Assefa, número dos del Frente Popular de Liberación del Pueblo de Tigré (TPLF).

El Gobierno federal de Etiopía afirmó el jueves que las fuerzas de Tigré estaban preparando una ofensiva con la ayuda de la vecina Eritrea, que mantiene relaciones muy tensas con Etiopía.

Tigré, una región del norte de Etiopía, fue escenario de una guerra entre 2020 y 2022 que enfrentó a los rebeldes del TPLF con las fuerzas federales, apoyadas por milicias locales y el ejército eritreo.

Según una estimación de la Unión Africana, que algunos expertos consideran subestimada, el conflicto causó al menos 600.000 muertos.

Las armas permanecieron en silencio durante casi tres años tras la firma del acuerdo de paz de Pretoria, pero a finales de 2025 se produjeron los primeros enfrentamientos directos entre las fuerzas de Tigré y el ejército federal.

A finales de abril, el TPLF restableció un Parlamento local considerado ilegítimo por Adís Abeba.

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