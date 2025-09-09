Las autoridades del oeste y el este de Libia condenan el ataque israelí en Catar

1 minuto

Argel, 9 sep (EFE).- Las autoridades del oeste y del este de Libia, país dividido en dos administraciones, condenaron este martes el ataque israelí en Catar contra una delegación negociadora de Hamás, que causó la muerte de al menos un policía catarí y, según el grupo islamista, de cinco de sus miembros.

El Gobierno de Unidad Nacional (GUN), con sede en Trípoli, calificó el ataque aéreo de «brutalidad» e instó a la comunidad internacional a tomar medidas «estrictas para disuadir estos actos flagrantes».

Por su parte, el Ejecutivo del este, con sede en Bengasi y tutelado por el mariscal Jalifa Hafar, transmitió su «plena solidaridad con Catar, sus dirigentes y su pueblo».

Israel bombardeó este martes en la capital catarí un edificio donde la delegación negociadora del grupo palestino Hamás mantenía una reunión para abordar la última propuesta de tregua en Gaza.

El grupo islamista dijo este martes que cinco de sus miembros han muerto en el ataque israelí contra Doha (Catar), aunque ninguno de ellos eran parte de su delegación negociadora.

Esta acción se produce el mismo día en el que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que liberen a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas. EFE

lfp/psh