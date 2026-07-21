Las autoridades húngaras revisan servidores del partido de Orbán por presunta corrupción

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Los fiscales húngaros registraron el martes los servidores de datos del partido Fidesz, del ex primer ministro nacionalista Viktor Orbán, como parte de una investigación por presunta corrupción.

Desde que puso fin a los 16 años de gobierno de línea dura de Orbán, el primer ministro Péter Magyar y su nuevo Ejecutivo conservador y proeuropeo aceleran las medidas para desmantelar la influencia que el exdirigente nacionalista aún mantiene en el país.

Magyar también prometió perseguir a quienes facilitaron la corrupción -que, según organismos de vigilancia, se volvió endémica durante el mandato de su predecesor- y recuperar los bienes públicos de quienes los «adquirieron ilegalmente».

«La Fiscalía del condado de Bács Kiskun está llevando a cabo una investigación penal iniciada en relación con el Fondo Nacional de Cultura por los presuntos delitos de malversación y otros delitos», declaró a la AFP la portavoz del Ministerio Público, Marianna Bodo.

Añadió que no se facilitaría más información, «ya que ello comprometería los intereses de la investigación en curso».

Por el momento no está claro qué instalación de Fidesz ubicada en el condado meridional de Bács Kiskun fue objeto del registro.

«Investigadores de la fiscalía se presentaron sin previo aviso en el centro de datos que alberga los servidores de Fidesz con la intención de incautar todo el sistema de comunicaciones y las bases de datos del partido», afirmó la formación de Orbán en un comunicado publicado en Facebook.

El partido aseguró que «no existe ningún precedente de este tipo en Hungría desde 1990, cuando terminó el comunismo».

Tras conocerse la noticia, Magyar afirmó en Facebook haberse enterado del supuesto registro a través de Fidesz.

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