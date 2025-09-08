The Swiss voice in the world since 1935

Las autoridades israelíes arrestan a un «sospechoso» tras el ataque en Jerusalén

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 8 sep (EFE).- Las autoridades israelíes arrestaron este lunes a un «sospechoso» de Jerusalén Este tras el ataque mortal a tiros en una parada de autobús en el que dos palestinos de Cisjordania ocupada dispararon contra un grupo de israelíes, matando a seis personas, anunció la Policía de Israel en un comunicado.

Ambos atacantes fueron abatidos en el lugar de los hechos por un soldado fuera de servicio y civiles armados.

Las autoridades no dieron más detalles sobre este nuevo «sospechoso» y se limitaron a decir que su papel en los ataques «está siendo investigado».

El detenido tiene antecedentes por tratar de introducir en Israel a trabajadores palestinos de Cisjordania ocupada sin permiso para cruzar, y las autoridades sospechan que ayudó a los dos atacantes a entrar en Jerusalén, según la cadena pública israelí, Kan.

El ataque tuvo lugar en una parada de autobús cerca del asentamiento israelí de Ramot, en Jerusalén Este, parte de la ciudad anexionada unilateralmente por Israel en 1980, en una decisión no reconocida por la mayoría de la comunidad internacional y la ONU.

Los residentes palestinos de Jerusalén Este tienen un permiso especial que les permite trasladarse entre Cisjordania ocupada e Israel, pero no son ciudadanos israelíes de pleno derecho y no pueden votar en las elecciones generales.EFE

jdg/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR