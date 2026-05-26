Las autoridades malienses prohíben la difusión del canal saudí Al Arabiya en todo el país

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Bamako, 26 may (EFE).- Las autoridades malienses prohibieron la difusión del canal saudí Al Arabiya en todo el país acusándolo de difamación tras la publicación de un reportaje desde la norteña ciudad de Kidal, que cayó en manos de los rebeldes separatistas del norte.

La decisión se dio a conocer a través de un documento emitido por la Alta Autoridad de la Comunicación (HAC) de Mali, reguladora de los medios de comunicación, que ordenó retirar el canal Al Arabiya de todos los paquetes de servicios de radiodifusión sonora o televisiva en Mali.

La misma fuente acusa al canal saudí de difundir un reportaje el pasado 8 de mayo sobre el repliegue de las fuerzas malienses del campo militar Amachach en la región de Kidal y que pasó bajo el control del Frente de Liberación del Azawad (FLA, que reclama la independencia de amplias zonas desérticas del norte del país).

«El reportero afirma que hubo un acuerdo entre las fuerzas malienses y sus aliados rusos y los grupos armados terroristas sin citar ninguna fuente oficial maliense ni presentar la reacción de las autoridades competentes», se lee en el documento consultado por EFE.

Según la misma fuente, el reportaje y las informaciones que contiene constituyen «casos implícitos de difamación».

Además, las autoridades malienses acusan al canal de emitir imágenes de prisioneros de guerra en los medios y redes sociales, lo que según la misma fuente, es «una violación flagrante a su derecho a la imagen y viola su dignidad».

La toma de Kidal se produce durante la amplia ofensiva del pasado 25 abril coordinada entre el FLA y los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel), en el que murió el ministro de Defensa maliense, Sadio Camara

El pasado enero, Mali -gobernado por una junta militar surgida de los golpes de Estado de 2020 y 2021- prohibió la circulación, distribución y venta de la revista francesa Jeune Afrique en todo el país, a la que acusaba de difundir informaciones «falsas y subversivas» sobre Mali y sus aliados del Sahel, Burkina Faso y Níger.

Antes de esta decisión, las autoridades malienses suspendieron y retiraron varias emisoras de radio y televisiones francesas, como France 24 y RFI (Radio France Internationale), que fueron suspendidas desde 2022, seguidas por otros medios como TV5 Monde, LCI y TF1. EFE

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