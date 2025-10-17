Las autoridades palestinas dicen que el ejército israelí mató a un niño de 11 años en Cisjordania

Fuerzas israelíes mataron el viernes a un niño de 11 años en Cisjordania ocupada, según su familia y el Ministerio de Salud palestino, mientras que el ejército afirmó que sus tropas habían disparado contra individuos que lanzaban piedras.

El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina identificó al niño como Mohamad Hallaq y dijo que murió en la localidad de Al Rihiya, al sur de Hebrón.

El tío del menor, que se llama también Mohamad Hallaq, dijo a la AFP que el niño estaba sentado frente a su casa cuando una patrulla del ejército pasó durante un enfrentamiento con un grupo de jóvenes mayores.

Los soldados «dispararon directamente [a los chicos mayores] y lo mataron», explicó el tío, asegurando que el niño no formaba parte del grupo de jóvenes.

El ejército israelí, por su parte, declaró a la AFP que «los soldados respondieron con disparos contra los sospechosos que lanzaban piedras» en Al Rihiya.

El número de menores muertos por las fuerzas israelíes en Cisjordania, en enfrentamientos vinculados al lanzamiento de piedras, ha aumentado significativamente este año.

En abril pasado, el ejército mató a un adolescente palestino con ciudadanía estadounidense, seguido por un joven de 14 años en junio y uno de 15 años en julio, por haber lanzado piedras, según la fuerza armada.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967 y la violencia se ha intensificado allí desde que comenzó la guerra de Gaza en octubre de 2023.

Desde entonces, las tropas y colonos israelíes han matado al menos a 986 palestinos, según datos del Ministerio de Salud.

Durante el mismo período, al menos 43 israelíes, incluidos personal de seguridad, han muerto en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes, según cifras oficiales.

