Las autoridades palestinas piden a EE.UU. «reconsiderar» su decisión de revocar visados

Jerusalén, 29 ago (EFE).- La Presidencia palestina, en manos de Mahmud Abás, pidió este viernes a Estados Unidos «reconsiderar» su decisión de negar y revocar los visados de diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la Asamblea General de la ONU a finales de septiembre.

En un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, el órgano consideró que la decisión «contraviene el derecho internacional», y aseguró sentirse «estupefacto» por la noticia.

«La Presidencia pide al Gobierno de EE.UU. reconsiderar y revertir su decisión de denegar visados de entrada a Nueva York a la delegación palestina», señaló.

El Gobierno estadounidense anunció este viernes que negará y revocará los visados de diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la próxima Asamblea General, el gran foro diplomático mundial donde este año el conflicto palestino se anunciaba como uno de los focos principales de atención.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, explicó en un comunicado que denegará los visados o revocará los existentes de los miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la Autoridad Nacional Palestina (ANP), lo que en principio equivale a todos los miembros de la misión diplomática palestina.

El propio Abás, presidente tanto de la ANP, que gobierna en partes de Cisjordania ocupada, como de la OLP, que representa a Palestina en los organismos internacionales, tiene previsto asistir en persona a la Asamblea General y tomar la palabra, dijo este viernes el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour.

Un portavoz del Departamento de Estado explicó por escrito a EFE que la misión diplomática palestina permanente en la ONU «tendrá una exención (de la medida) por el acuerdo con la sede central de la ONU», pero no se pronunció sobre el caso del presidente Abás.EFE

