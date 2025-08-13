Las autoridades panameñas incautan 400 kilos de droga con destino a Marsella, Francia
Ciudad de Panamá, 13 ago (EFE).- El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá informó este miércoles de la incautación de un cargamento de 400 kilos de droga en un puerto del Pacífico panameño, tras la revisión de un contenedor que estaba en tránsito hacia Europa.
El contenedor, que presentaba anomalías en el sello de seguridad, procedía de Marigot, San Marti, con transbordo en Pointe a Pitre, Guadalupe, con destino final en Marsella, Francia, de acuerdo con un comunicado del Senan.
La diligencia de allanamiento y de registro del contenedor fue realizada por los agentes del Servicio Aeroanaval en coordinación con la fiscalía antidrogas del Ministerio Público (MP).
En Panamá el estupefaciente más incautado es la cocaína y los paquetes pesan alrededor de un kilo cada uno.
Las autoridades panameñas incautaron la semana pasada, en menos de 24 horas, dos alijos que sumaban más de tres toneladas de drogas dentro de contenedores ubicados en puertos del país y que tenían como destino Europa.
El país centroamericano es utilizado como ruta de tránsito para el tráfico internacional de drogas producidas en Sudamérica, con destino principalmente hacia EE.UU. -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa.
Durante el año 2024, en Panamá se decomisaron alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas, de acuerdo con datos oficiales. EFE
