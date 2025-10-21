Las autoridades panameñas incautan 84 paquetes de droga que iban hacia Arabia Saudita

Ciudad de Panamá, 21 ago (EFE).- Un cargamento de 84 paquetes de droga fue hallado en un contenedor procedente de Estados Unidos y con destino a Arabia Saudita, informó este martes el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá.

La sustancia ilícita fue encontrada durante un registro en un puerto de la provincia de Colón (Caribe), oculta dentro de un contenedor procedente de Boston (EE.UU.), con trasbordo en Panamá y destino final hacia Jeddah, Arabia Saudita, según un comunicado del Senan.

El tipo de droga y el peso total no fueron precisados, aunque los paquetes de sustancia ilícita suelen pesar un kilo y la cocaína es la que más se trafica por los puertos de Panamá.

El decomiso del cargamento de estupefacientes se desarrolló en conjunto con la Fiscalía antidrogas del Ministerio Público (MP), en el marco de la denominada «Operación Escudo Protector» contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Con esta incautación, el Senan alcanza los 38.238 paquetes de sustancias ilícitas decomisadas en lo que va de año mediante 106 operaciones desarrolladas a nivel nacional, señala la información oficial.

Panamá, un país de tránsito de drogas producidas en Suramérica, con destino a EE.UU. -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa, decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en el 2024, de acuerdo con datos oficiales.

El más reciente informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), publicado a mediados de este 2025, indicó que los puertos panameños están altamente infiltrados por el narcotráfico, cuyos operadores contaminan con drogas los contenedores. EFE

