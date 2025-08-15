Las autoridades peruanas realizan el segundo simulacro nacional multipeligro del año

2 minutos

Lima, 15 ago (EFE).- Autoridades peruanas realizaron este viernes su segundo simulacro nacional multipeligro del año, un ejercicio que se desarrolló de manera simultánea en todas las regiones del país para ensayar la respuesta de brigadistas y la población en caso de un terremoto.

A las 15:00 hora local (20:00 hora GMT) sonaron alarmas en teléfonos móviles y en diversas infraestructuras y edificios, lo que provocó que miles de peruanos se refugiaran en zonas seguras previamente establecidas.

El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, lideró el simulacro en la Plaza de Armas de Lima, donde un helicóptero de las Fuerzas Armadas sobrevoló la zona en busca de supuestas personas atrapadas.

La plaza central de la capital peruana se llenó de brigadistas, autoridades y voluntarios para demostrar el compromiso con «la cultura de prevención».

En este sentido, Castro anunció que en octubre se realizará el tercer simulacro nacional del año y aseguró que es importante que la población participe.

Durante el ejercicio, la Policía detuvo el tránsito vehicular en las principales avenidas del centro histórico de Lima, para simular la respuesta que debe tener el transporte público y privado frente a una emergencia.

Medios locales mostraron imágenes simultáneas en varios puntos del país donde ciudadanos de todas las edades salieron de sus colegios, centros educativos y centros de trabajo de forma ordenada para practicar las rutas de escape en casos de emergencia.

En algunos lugares, los simulacros incluyeron escenarios con heridos para practicar la respuesta sanitaria a un eventual terremoto.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) destacó que este tipo de ejercicios fortalece la capacidad de respuesta ante desastres naturales y fomenta la cultura de prevención en la población.

Perú está ubicado en una región conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce más del 80 % de la actividad sísmica mundial.

El último terremoto devastador en el país se produjo frente a la ciudad costera de Pisco en agosto de 2007, cuando un movimiento de magnitud 7.9 golpeó a esa localidad y toda la región sureña de Ica, con un saldo de más de 500 fallecidos, así como millonarias pérdidas en infraestructuras y viviendas. EFE

pbc/eav