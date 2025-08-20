Las autoridades polacas afirman que el objeto que estalló en un campo fue un dron ruso

2 minutos

-añade confirmación oficial de que se trataba de un dron ruso-

Cracovia (Polonia), 20 ago (EFE).- Las autoridades polacas han confirmado este miércoles que el objeto volador que explotó esta noche en un campo de maíz en la localidad polaca de Osiny (este), a 75 kilómetros de la frontera de Ucrania, era un dron militar ruso.

«Rusia sigue con sus provocaciones a los países de la OTAN», dijo el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

«Eso ocurre en el mismo momento en que se hacen esfuerzos por lograr una paz para la Ucrania atacada por Rusia. Todos los aliados de la OTAN están informados», agregó.

Antes, el fiscal Grzegorz Trusiewicz, de la fiscalía de distrito de Lublin, afirmó en una rueda de prensa que preliminarmente se parte de que era un dron militar, que portaba una pequeña cantidad de explosivos, y que se puede descartar que se tratase de un aparato civil o usado por contrabandistas.

El fiscal señaló la posibilidad de que el dron hubiera chocado contra el tendido eléctrico, lo que habría provocado la explosión, que rompió los cristales en varias viviendas de la localidad.

Trusiewicz no descartó que el dron pudiera haber entrado desde un país vecino, a pesar de que el Comando Operativo polaco confirmó esta mañana que sus sistemas de radar no registraron ninguna violación del espacio aéreo en el día de ayer.

La agencia de noticias PAP citó fuentes del Ministerio de Defensa según las cuales se podría tratar de un dron réplica, de los que se usan para confundir a las defensas del enemigo, que podría haber cruzado la frontera desde las vecinas Ucrania o Bielorrusia a poca altitud.

Entretanto, el diario Rzeczpospolita cita fuentes anónimas según las cuales se trata de un dron kamikaze de tipo Shahed 136 de los que emplea Rusia contra Ucrania.

Kosiniak-Kamysz, declaró que «si se trata de un objeto, por ejemplo, un dron, que vuele a baja altura, no tenemos sistemas capaces de detectarlo», y añadió que «no se contará con esa capacidad al menos hasta la segunda mitad de 2027».

Drones comúnmente usados en el conflicto ruso-ucraniano, como los Shahed, pueden volar a 60-100 metros, o incluso por debajo de 50 metros, alturas a las que los sistemas polacos son «ciegos».

El ministerio de Defensa polaco ha confirmado el uso continuo del sistema antidron SKYctrl, supuestamente capaz de detectar, rastrear y neutralizar objetos pequeños y de vuelo lento. EFE

mag-rz/ad