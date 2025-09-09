The Swiss voice in the world since 1935

Las autoridades tunecinas desmienten el ataque con dron de la Flotilla Sumud rumbo a Gaza

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Argel, 9 sep (EFE).- La Dirección General de la Guardia Nacional tunecina desmintió este martes la existencia de «un dron» que supuestamente atacó una de las grandes embarcaciones de la Flotilla Sumud que arrancó de Barcelona rumbo a Gaza, atracada actualmente en el puerto tunecino de Sidi Bou Said (costa noreste), informó en un comunicado.

El motivo del incendio, según las autoridades tunecinas, fue «fuego en los chalecos salvavidas de dicho buque». El incendio fue provocado -añadieron- por «la explosión de un encendedor o una colilla».

La Guardia Nacional aseguró en su nota a la opinión pública que «no existe ningún acto hostil ni ataque externo».

La Guardia nacional aclara que «contrariamente a lo que circula en redes sociales sobre la existencia de un dron que atacó a uno de los buques atracados en el puerto de Sidi Bou Said, procedente de España y perteneciente a la Flotilla Sumud, esta noticia es completamente infundada», indicó.

Y llamó a los ciudadanos a informarse de «fuentes oficiales» y a «evitar los rumores», concluyó.

De momento no existe una confirmación oficial de que la activista sueca Greta Thunberg, que hace parte de la tripulación de la flotilla, se encontrara o no en la embarcación en el momento del suceso.

Los tripulantes de la Flotilla Sumud que arrancará mañana miércoles hacia la Franja de Gaza confirmaron que una de sus veinte embarcaciones fue atacada esta noche del martes por «un dron sionista», informó la página de Facebook oficial de Flotilla magrebí.

Esta información fue confirmada por varias personalidades participantes en esta iniciativa mundial que ambiciona alcanzar los territorios palestinos para romper simbólicamente el bloqueo sobre Gaza.

Tras las circulación de estas informaciones, la página de Facebook oficial de Flottia magrebí difundió vídeo de una protesta de cientos de tunecinos ante el puerto de Sidi Bou Said para solidarizarse con la Flottia. EFE

lz/gpv

(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR