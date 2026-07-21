Las búsquedas de vuelos a España se multiplican hasta por 33 en China tras el Mundial

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Shanghái (China), 21 jul (EFE).- La victoria de la selección española en el Mundial de 2026 se tradujo no solo en elogios por parte de la prensa y las redes sociales chinas sino por un renovado interés de los turistas del país asiático por España, con algunas rutas aéreas multiplicando sus búsquedas hasta por 33.

Según el diario oficial Global Times, que cita datos de la agencia de viajes virtual Qunar, la ruta entre la megalópolis suroriental de Shenzhen y Barcelona, uno de los destinos favoritos de los turistas internacionales en España, registró el mencionado aumento en tan solo una hora.

Otras rutas que conectan la ciudad condal con Kunming (sur), Qingdao (este) o Guiyang (sur) también experimentaron rápidos crecimientos, con la primera de ellas multiplicando su interés por 10.

Barcelona no fue la única ciudad española que se vio beneficiada del triunfo de ‘La Roja’: los vuelos entre la mencionada Kunming y Madrid registraron ocho veces más búsquedas que la semana pasada, misma tasa que desde Jinan (este), y las efectuadas para viajes a Málaga crecieron más de diez veces en ese período.

Las islas Canarias también atrajeron una atención renovada, con el interés por los vuelos a Tenerife creciendo 19 veces en términos semanales y por cinco nada menos que en la hora anterior a la victoria española.

Según Qunar, el hito deportivo se suma al aumento de las conexiones aéreas directas con España, disponibles ya desde múltiples ciudades chinas, y a la coincidencia temporal con la temporada alta de viajes estivales.

La información destaca también que, pese a la derrota de Argentina, los turistas chinos también elevaron sus búsquedas de viajes a Buenos Aires, con los vuelos desde Cantón (sureste) experimentando 6,5 veces más consultas que la semana anterior. EFE

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