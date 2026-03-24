Las bajas en algunos aeropuertos de EE.UU. rondan el 40 % mientras Trump despliega al ICE

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Nueva York, 24 mar (EFE).- Las bajas de personal de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, en inglés) en algunos aeropuertos de Estados Unidos rondan el 40 % por la suspensión de sus nóminas, mientras el presidente Donald Trump despliega a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para intentar reducir las colas en los controles.

Un 40,3 % de la plantilla del TSA del Aeropuerto William P. Hobby de Houston (Texas) se ausentó de su puesto de trabajo el lunes, según los últimos datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), obtenidos este martes por la cadena NBC News.

Le siguen el Aeropuerto Internacional Hartsfield‑Jackson de Atlanta (Georgia), donde faltó un 37,4 %; el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston (Texas), que registró un 36,1 % de bajas; y el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans (Luisiana), que tuvo un 34,9 % menos de personal.

La ciudad de Nueva York también está siendo una de las más afectadas, un ratio de absentismo del 33,7 % del personal del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en dicha jornada, y del 20,3 % en el de LaGuardia, donde un accidente entre un avión y un camión de bomberos mantuvo cerrada la terminal varias horas.

Un 10,93 % de todos los trabajadores de la TSA de Estados Unidos se ausentó del trabajo, lo que supone más de 3.200 empleados.

Las bajas se producen tras el bloqueo en el Senado del proyecto presupuestario del DHS, que ya lleva cinco semanas cerrado parcialmente y que ha congelado las nóminas de los trabajadores del TSA, considerados empleados «esenciales» durante un cierre del Gobierno federal, lo que les obliga a trabajar aunque no haya fondos aprobados para pagarles.

Las ausencias del personal en los aeropuertos han provocado colas larguísimas en algunas terminales que llegan hasta las 4 horas de espera, como en el caso del George Bush de Houston, o que rondan los 60 minutos como en el JFK.

Para intentar reducir estos tiempos, la Administración de Trump desplegó a agentes del ICE en 14 aeropuertos del país, aunque las autoridades no han especificado el número total de efectivos.

Entre ellos están el William Hobby y el George Bush de Houston, los tres de Nueva York; el internacional de Chicago y el Louis Armstrong de Nueva Orleans.

El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, explicó que el ICE ayudará a la TSA «a hacer su trabajo en áreas que no requieren conocimientos especializados», como vigilar una salida, gestionar las colas o controlar las multitudes.

Varias organizaciones promigrantes han cargado contra esta decisión, especialmente después de que Trump sugiriera que los agentes federales también podrán llevar a cabo arrestos y detenciones, aunque no sea el objetivo del despliegue. EFE

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