Las baterías antiaéreas rusas derriban 93 drones ucranianos en ocho regiones y en Crimea

Moscú, 16 nov (EFE).- Las baterías antiaéreas rusas derribaron la noche del sábado 93 drones enemigos en ocho regiones rusas y en la anexionada península ucraniana de Crimea, informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia.

Entre las 19.00 y las 23.00 horas del sábado, las defensas rusas abatieron 36 aparatos de ala fija, 17 de ellos en la región de Rostov y una docena sobre el cielo de Bélgorod, que limitan con Ucrania. Tres drones fueron derribados en Crimea.

Además, otros 57 aparatos no tripulados fueron abatidos durante la noche, 23 de ellos en la región de Samara y 17 en Volgogrado. También fueron atacadas las fronterizas Briansk y Kursk, Sarátov y Vorónezh.

Las autoridades de Volgogrado informaron sobre tres heridos, que han tenido que recibir asistencia médica debido al impacto de fragmentos de drones en cuatro viviendas de la capital regional.

El principal objetivo de los ataques ucranianos de drones contra el territorio de Rusia, según las autoridades de Kiev, son las infraestructuras energéticas, contra las que en las últimas semanas Kiev emplea también misiles.

Con ello Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las capacidades rusas de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia.EFE

