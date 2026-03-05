Las bolsas asiáticas repuntan y el petróleo sube, atentos a Oriente Medio

Las bolsas de Seúl y Tokio repuntaron con fuerza este jueves tras las caídas pronunciadas de los días anteriores por el impacto de la guerra en Oriente Medio, mientras que el petróleo siguió subiendo, todavía pendiente del bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

Las bolsas europeas abrieron en cambio con pérdidas moderadas (-0,26% en Londres, -0,58% Fráncfort, -0,87% Milán, -0,31% París y -0,41% Madrid a las 09H00 GMT).

En la Bolsa de Seúl, el índice Kospi cerró con una ganancia de 9,63%, una espectacular recuperación tras un desplome histórico del 12% la víspera, en un mercado presa del pánico por las repercusiones del conflicto y la subida de los precios de la energía.

El susto ha sido de tal calibre que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ordenó la activación de un fondo de estabilización del mercado por 68.000 millones de dólares, que, dijo, «prevendrá la inestabilidad» en los mercados de capitales.

«La escalada de la crisis en Oriente Medio está empeorando significativamente el entorno económico y de seguridad mundial», afirmó el mandatario.

El indicador japonés Nikkei también avanzó y cerró con una subida del 1,9%, tras perder un 3,61% el miércoles.

Las bolsas chinas subieron también (Hong Kong un 0,3% al cierre y Shanghái un 0,6%), después de anunciarse el objetivo de crecimiento para este año -entre un 4,5% y un 5%-, el más modesto en tres décadas.

Los mercados asiáticos se tranquilizaron tras la subida de Wall Street en Nueva York el miércoles, que dejó de lado los temores inflacionistas relacionados con el conflicto en Oriente Medio y acogió con satisfacción los datos económicos mejores de lo esperado en Estados Unidos.

«Por el momento, la esperanza de una distensión debería favorecer un repunte. A más largo plazo, habrá que seguir de cerca la situación y los precios del petróleo (…) Sigue siendo necesario actuar con cautela, ya que la situación podría agravarse», comentaron en una nota analistas de Tokai Tokyo Intelligence.

Precisamente, y como señal de la persistente preocupación por el bloqueo del estrecho de Ormuz, el precio del crudo seguía subiendo este jueves en las operaciones asiáticas.

El barril de Brent subía algo más de un 3%, a 83,88 dólares. El barril de West Texas Intermediate (WTI) norteamericano seguía escalando un 3,3%, hasta los 77,14 dólares.

Según Jonas Goltermann, de Capital Economics, el mercado apuesta a una repetición del escenario de mitad de 2025, cuando Estados Unidos bombardeó de manera puntual tres plantas nucleares iraníes, dentro de la ofensiva israelí contra la república islámica: «incertidumbre a corto plazo, pero sin impacto de gran envergadura ni duradero sobre la economía».

«Esta perspectiva es optimista, dado que el conflicto ya se ha extendido a toda la región y el estrecho de Ormuz está cerrado. Los mercados podrían encontrarse con una gran decepción si la situación se agrava», avisa este analista.

