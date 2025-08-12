The Swiss voice in the world since 1935

Las bolsas asiáticas responden optimistas a la extensión de la tregua entre EE.UU. y China

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Redacción Asia, 12 ago (EFE).- Las principales bolsas asiáticas respondieron este martes con optimismo a la nueva tregua de 90 días para las negociaciones arancelarias entre Estados Unidos y China, con los mercados de la segunda economía mundial al alza y el parqué de Tokio encaminado a cerrar con otro récord histórico.

El Ministerio de Comercio de China confirmó este martes la prórroga de la tregua arancelaria con Estados Unidos por otros 90 días, durante la que continuarán las negociaciones comerciales entre ambas potencias tras sus encuentros en Londres y Estocolmo en junio y julio, y en Ginebra en mayo.

Entonces se acordó que Washington redujera del 145 % al 30 % los gravámenes a productos chinos, mientras que Pekín rebajó del 125 % al 10 % sus aranceles a bienes estadounidenses.

En la parte continental de China, los mercados de Shanghái y Shenzhen presentaban ganancias del 0,51 % y el 0,34 %, respectivamente, al descanso de la media sesión.

Por su parte, el índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, logró revertir las pérdidas del inicio de la sesión y alcanzaba el parón del mediodía un repunte del 0,09 %.

La nota discordante (-0,33 %) la ponía el tercer parqué de la China continental, el de Pekín, aunque se trata de un mercado de menor relevancia por su reciente creación (2021) y su enfoque en pymes.

En la Bolsa de Tokio, el selectivo de referencia Nikkei subía en torno a un 2,5 % a una hora del cierre de la sesión, que con toda probabilidad cerrará en nuevo récord histórico, al igual que el índice Topix, de mantener su subida de alrededor del 1,5 %.

En contra de la tendencia general en Asia, en la Bolsa de Seúl el referencial Kospi y el tecnológico Kosdaq bajaban en torno a un 0,1 %, a la espera de indicadores económicos de Washington y en plena incertidumbre sobre los términos del acuerdo comercial entre Corea del Sur y EE.UU., sobre el que se ha publicado información contradictoria por parte de sendos Gobiernos.

Las bolsas del Sudeste Asiático también registran mayoría de ganancias alrededor de la media jornada, con la de Indonesia, la mayor economía de la region, al frente con un aumento del 1,26 %, seguida de Filipinas (0,66%); Vietnam (0,31%); y Malasia (0,19%). EFE

pav-aa-mr/alf

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR