Las bolsas asiáticas se desploman y el petróleo sube más del 30% por la guerra en Oriente Medio

Las bolsas asiáticas se desplomaron el lunes y los precios del petróleo se dispararon más del 25%, superando los 110 dólares el barril, ante los temores causados por la guerra en Oriente Medio, que entra en su segunda semana sin señales de tregua.

Con la perspectiva de un impacto de la guerra en la economía global, las bolsas asiáticas extendieron las pérdidas de la semana pasada.

la Bolsa de Seúl, que este año había tenido un rendimiento fuerte por sus empresas tecnológicas, cerró el lunes con una baja de 5,96%, mientras que la de Tokio cerró con más de 5,19% de caída.

También se registraron fuertes bajas en las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Taipéi, Sídney, Singapur, Manila y Wellington.

Los futuros para los tres principales índices de Wall Street habían caído la semana pasada más del 2%, mientras el dólar estadounidense recuperó valor por su condición de inversión refugio.

Pero el impacto más fuerte de la guerra se sintió en el mercado petrolero, donde el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), principal referencia en el mercado estadounidense, subía más del 30% el lunes, a 118,21 dólares el barril.

El Brent del mar del Norte, contrato de referencia internacional, subía un 27,54%, a 118,22 dólares el barril.

En los últimos días se reportaron ataques contra campos petrolíferos del sur de Irak y de la región autónoma kurda del norte iraquí, lo que obligó a reducir la producción.

También Emiratos Árabes Unidos y Kuwait recortaron la producción en medio de los ataques iraníes contra sus territorios.

– «Impuesto sobre la economía global» –

En tanto, el tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas consumidos a nivel mundial, se suspendió desde el estallido de la guerra, el 28 de febrero.

Con la perspectiva de que los precios de la energía se mantengan altos durante un largo periodo, se despertó el temor de una ola inflacionaria susceptible de impactar la economía global.

El presidente estadounidense, Donald Trump, minimizó el incremento en el precio del crudo frente a la importancia de eliminar «la amenaza nuclear de Irán».

«El aumento a corto plazo de los precios del petróleo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear de Irán, es un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo» escribió Trump en su plataforma Truth Social.

«¡SOLO LOS TONTOS PENSARÍAN LO CONTRARIO!», agregó Trump.

No obstante, analistas alertaron de un impacto severo en la economía mundial.

«El choque más profundo se está extendiendo en la cadena productiva», afirmó Stephen Innes, de SPI Asset Management.

Según el experto, «el petróleo por encima de 100 dólares no es solo el repunte de una materia prima. Se convierte en un impuesto sobre la economía global».

