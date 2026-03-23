Las bolsas asiáticas se hunden en la cuarta semana de guerra y ante el ultimátum de Trump

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Redacción internacional, 23 mar (EFE).- Las principales bolsas de Asia cayeron este lunes en la apertura, en la que supone la cuarta semana de guerra y ante la prolongación de la crisis energética, con el ultimátum a Irán del presidente de EE.UU., Donald Trump, para que abra el estrecho de Ormuz.

El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, fue el peor parado al arrancar con una caída superior al 6 %, mientras el Nikkei japonés abrió con una bajada de más del 3,50 % y los principales mercados de China continental y Hong Kong registraron descensos de hasta el 3,36 %.

En India la caída rondó el 2 %, similar a los retrocesos en las bolsas del Sudeste Asiático.

Suspensión temporal en el Kospi

A primera hora de negociación, el Kospi descendía un 6,17 % o 356,48 puntos, hasta los 5.424,72 enteros.

Poco después de iniciarse la sesión, el operador de la plaza surcoreana, Korea Exchange, activó un ‘sidecar’ de venta, un mecanismo que suspende temporalmente las ventas programadas cuando hay caídas drásticas.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también perdía un 4,91 %, o 57,05 puntos, hasta las 1.104,47 unidades.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, perdía alrededor del 5 % en la apertura, mientras su principal rival, SK Hynix, hacía lo propio con un descenso en torno al 6 %.

Números rojos en Japón

Media hora después del comienzo de la sesión, el Nikkei, el principal índice de la Bolsa de Tokio y que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, perdía un 3,58 % o 1.908,66 puntos hasta situarse en 51.463,87 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se reducía un 3,67 % o 132,32 puntos, hasta situarse en 3.477,08 enteros.

Entre las caídas más destacadas se encuentran el gigante japonés de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank con una bajada de más del 3 %; el principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, con un desplome de casi 5 %; la firma de semiconductores Advantest que perdía cerca del 5 %; o el fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización, con un descenso superior al 2 %.

Caídas en los mercados de China

En China, tras el inicio de la sesión y antes del cierre de la jornada matinal, el índice Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong se desplomaba un 3,36 %, al perder 848,49 puntos, hasta situarse en los 24.428,83 enteros.

Mientras, el índice de referencia de Shanghái llegaba a caer un 2,37 %, hasta los 3.866,90 puntos, y el indicador de Shenzhen descendía hasta un 2,3 %, hasta situarse en los 13.554,90 enteros.

Al otro lado del estrecho, el índice taiwanés, el Taipex, también registraba caídas de hasta el 2,79 %, reflejo de la presión vendedora en los mercados asiáticos.

India y el Sudeste Asiático, en rojo

El principal indicador de la Bolsa de Bombay, el BSE Sensex, abrió con una caída del 2,38 % hasta los 72.760,53 enteros, mientras que el Nifty 50 retrocedía un 2,45 %, situándose en 22.548,80 unidades.

El descenso fue generalizado en todos los sectores, pero afectó especialmente al financiero, industrial y metalúrgico, en línea con la caída de los mercados asiáticos. Entre los valores más castigados destacaron Shriram Finance, con casi un 6 % de retroceso, o la aerolínea IndiGo, que rozó el 5 %, así como JSW Steel, que cedía más de un 4 % en un contexto de debilidad de los precios globales de los metales.

Singapur, Vietnam, Filipinas y Tailandia tampoco se salvaron e iniciaron sus negociaciones teñidos de rojo, con pérdidas que rondaron el 2 %. Los parqués de Malasia e Indonesia permanecieron cerrados este lunes por festividad local. EFE

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