Las bolsas asiáticas sufren abultadas pérdidas, arrastradas por el sector tecnológico

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Las principales bolsas asiáticas sufrieron importantes caídas este viernes, en un clima de preocupación persistente por los valores tecnológicos y el coste de la IA para las empresas del sector.

La bolsa de Seúl fue la más castigada con una pérdida de 5,8% al cierre. Durante la sesión llegó a perder más de un 8%, lo que obligó a detener las operaciones durante 20 minutos para evitar una espiral a la baja.

Las pérdidas fueron generalizadas en Asia. Al cierre, Tokio cayó 4,2%, Taipéi 3,66%, Hong Kong 1,8% y Shanghái 2,3%. La tendencia se contagió a Europa, con pérdidas inferiores al 1% en París, Londres y Fráncfort.

Las empresas vinculadas al sector de los semiconductores sufrieron especialmente. En Seúl, Samsung Electronics cedió 5,30% y SK Hynix 8,36%. En Taipéi, TSMC se dejó un 2,1%.

Las caídas obedecen a la inquietud persistente desde hace meses de que el auge de la inteligencia artificial esté inflando artificialmente las valoraciones de las empresas del sector, creando una burbuja que pronto podría explotar.

Y se interrogan sobre la rentabilidad del gasto masivo que las tecnológicas están haciendo en IA, a golpe de endeudamiento.

«Los inversores siguen preguntándose por la capacidad del sector tecnológico de mantener su impresionante tendencia alcista de los últimos meses», resume John Plassard, de Cité Gestion Private Bank.

A esa preocupación de fondo se suma el impacto concreto del coste de la IA en las empresas tecnológicas.

El jueves en Wall Street, la acción de Apple perdió precisamente un 6,12% tras subir los precios de sus computadoras Mac, iPads y varios accesorios en todo el mundo, debido al aumento vertiginoso del costo de los chips de memoria que ha provocado el avance de la IA.

En la misma línea, Microsoft anunció que aumentaría de 100 a 150 dólares el precio de sus consolas de videojuegos Xbox en todo el mundo a partir del 1 de agosto, invocando la misma razón que Apple.

A tenor de estos anuncios, el mercado teme «que estos incrementos de precios reduzcan la demanda», apunta Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

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