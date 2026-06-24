Las bolsas asiáticas toman aire tras su desplome por los temores sobre la IA

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La bolsa de Seúl se recuperó este miércoles del desplome que protagonizó el día anterior, en consonancia con la mayoría de los mercados asiáticos, que luchan por reponerse de una ola de ventas impulsada por la preocupación en torno al gasto en inteligencia artificial.

Los inversionistas volvieron a arriesgarse con cautela en la plaza surcoreana mientras se lamían las heridas provocadas por la caída del 10% que sufrió el índice Kospi el martes, cuando los gigantes de los semiconductores SK hynix y Samsung perdieron un 12% cada uno.

Aunque no se atribuyó a ningún catalizador a esta ola de ventas, los analistas señalaron que ilustró la creciente preocupación entre los operadores financieros por las elevadas valoraciones de las empresas tecnológicas, que han sido el motor clave del repunte hasta máximos históricos en varios mercados en el mundo.

Este miércoles, sin embargo, el Kospi cerró con un alza del 3,26%, testigo de un rebote de Samsung (+9% en las últimas operaciones) y SK hynix (+2,8%).

También hubo ganancias en Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur, Mumbai y Bangkok, aunque Tokio, Taipéi, Manila, Yakarta y Wellington registraron bajadas, en su mayoría marginales.

Más tarde en el día, todas las miradas se centrarán en la publicación de los resultados de la fabricante estadounidense de chips Micron Technology, lo que dará una nueva perspectiva sobre el estado de la demanda en el sector y si el repunte de la IA aún tiene recorrido.

Micron, especializada en tarjetas de memoria y almacenamiento de datos, se ha incorporado recientemente al club de las empresas con capitalización bursátil superior a un billón de dólares. El día anterior en Wall Street, su acción ya sufrió una toma de ganancias antes del anuncio de sus resultados (-13,18%).

La compañía arrastró a la baja a la bolsa neoyorquina, donde el índice Nasdaq, de carácter predominantemente tecnológico, volvió a retroceder (-2,21 %), más que el índice ampliado S&P 500 (-1,44 %) y el Dow Jones (-0,09 %).

En el mercado petrolero, los precios del crudo siguieron cayendo este miércoles (-1%) ante el optimismo por un acuerdo final que ponga fin a la guerra en Irán.

dan/ami/arm/pc