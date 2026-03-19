Las bolsas chinas caen ante el alza del crudo y las señales de la Fed sobre la inflación

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(Actualiza al cierre de la sesión bursátil)

Pekín/Shanghái, 19 mar (EFE).- Las bolsas de China continental y Hong Kong cerraron este jueves con pérdidas generalizadas ante un nuevo repunte de los precios del petróleo, en máximos del año ante el conflicto en Oriente Medio, que ha restado visibilidad a la Reserva Federal (Fed) de EE. UU. a la hora de pronosticar la inflación.

Concretamente, los parqués de Shanghái y Shenzhen cerraron con pérdidas del 1,39 % y el 2,02 %, respectivamente, mientras que el índice que mide la evolución de los trescientos principales valores de esos dos mercados, el CSI 300, bajó un 1,61 %.

También en la China continental, el selectivo de la Bolsa de Pekín sufrió un desplome aún mayor (-3,33 %), aunque la importancia de este parqué es menor debido a su reciente creación (2021) y a su enfoque en pymes.

Por su parte, el referencial de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, finalizaba con una caída del 2,02 %, con tan solo 13 de las 90 compañías que lo componen escapando de la marea roja. Entre ellas, como es habitual en un contexto de alza de precios del crudo, las grandes petroleras estatales chinas.

En la antigua colonia británica, la Autoridad Monetaria (HKMA, el banco central ‘de facto’) mantuvo en el 4 % su tasa de interés de referencia tras la decisión de la Fed de no acometer cambios; para proteger el anclaje del dólar hongkonés al estadounidense, la institución generalmente sitúa sus tipos 50 puntos básicos por encima del extremo inferior de la horquilla fijada en EE. UU.

Al otro lado del estrecho de Taiwán, el selectivo de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, finalizó la jornada con un descenso del 1,92 %.

Los mercados reaccionaban así al encarecimiento del crudo en un contexto de persistente tensión geopolítica en Oriente Medio, que mantiene la incertidumbre sobre el suministro energético global.

El precio del petróleo brent, de referencia en Europa, llegó a superar este jueves los 114 dólares por barril, consolidando su tendencia alcista desde que EE. UU. e Israel atacaron a Irán y situándose en sus niveles más elevados en lo que va de año.

Este encarecimiento ha incrementado la volatilidad en los mercados internacionales ante el temor de que la situación en la región afecte a infraestructuras energéticas o a rutas clave para el transporte de petróleo como el estrecho de Ormuz, por donde normalmente circula el 20 % del crudo mundial y el 45 % del que importa China, según algunos analistas. EFE

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