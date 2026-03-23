The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Las bolsas chinas caen hasta el 3,76 % al cierre lastradas por la crisis en Oriente Medio

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Pekín, 23 mar (EFE).- Las principales bolsas de China continental cerraron este lunes con fuertes caídas de hasta el 3,76 %, en línea con las pérdidas registradas en otros mercados asiáticos por la escalada del conflicto en Oriente Medio y el repunte del precio del petróleo.

El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái se dejó un 3,63 % tras caer 143,77 puntos, hasta situarse en los 3.813,28 enteros.

Por su parte, el parqué de Shenzhen perdió un 3,76 %, o 520,69 unidades, y cerró en los 13.345,51 puntos. EFE

gbm/aa/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR