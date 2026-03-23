Las bolsas chinas caen hasta el 3,76 % al cierre lastradas por la crisis en Oriente Medio

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Pekín, 23 mar (EFE).- Las principales bolsas de China continental cerraron este lunes con fuertes caídas de hasta el 3,76 %, en línea con las pérdidas registradas en otros mercados asiáticos por la escalada del conflicto en Oriente Medio y el repunte del precio del petróleo.

El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái se dejó un 3,63 % tras caer 143,77 puntos, hasta situarse en los 3.813,28 enteros.

Por su parte, el parqué de Shenzhen perdió un 3,76 %, o 520,69 unidades, y cerró en los 13.345,51 puntos.

Los mercados reaccionaron así al recrudecimiento de la crisis en Oriente Medio, después de que Irán reiterase su disposición a cerrar el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte energético mundial.

En paralelo, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se mantiene en el entorno de los 110 dólares por barril, impulsado por el temor a interrupciones en el suministro desde el golfo Pérsico.

El estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial, es además una arteria clave para China, ya que cerca del 45 % de sus importaciones de crudo pasan por esa ruta.

Irán ha amenazado en varias ocasiones con bloquear el paso si continúan los ataques en su contra, mientras Estados Unidos ha advertido de posibles nuevas acciones militares si Teherán mantiene la presión sobre esta vía estratégica. EFE

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