Las bolsas chinas repuntan tras aplazar Trump ataques a infraestructura energética iraní

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Pekín, 24 mar (EFE).- Las principales bolsas de China continental y Hong Kong abrieron al alza este martes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera aplazar durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán.

Al abrir la sesión, el índice Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong ganaba un 1,55 %, al elevarse 377,35 puntos hasta situarse en los 24.759,82 enteros.

En China continental, el índice de referencia de Shanghái subía un 0,53 %, hasta los 3.833 puntos, mientras que el indicador de Shenzhen lo hacía hasta un 1,27 %, situándose en los 13.514,67 puntos.

El ligero repunte de los mercados chinos se produce tras cerrar el día anterior en rojo por la escalada del conflicto en Oriente Medio y el repunte del precio del petróleo.

En lo que respecta al estrecho de Ormuz, Trump afirmó el lunes que éste reabrirá «pronto» si las negociaciones tienen éxito y planteó la posibilidad de establecer un control «conjunto» de esa vía estratégica por parte de Estados Unidos e Irán.

Esta ruta, por la que pasa el 20 % del petróleo mundial, ha sido bloqueada por Irán en respuesta a la ofensiva que Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero contra la República Islámica.

El estrecho de Ormuz es además una arteria clave para China, ya que cerca del 45 % de sus importaciones de crudo pasan por esa ruta. EFE

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