Las bolsas chinas y de Hong Kong subían hasta un 0,85 % al mediodía ante caída de petróleo

2 minutos

Pekín, 11 mar (EFE).- Las principales bolsas de China continental y Hong Kong cotizaban con ligeros avances al descanso de la sesión de este martes, de hasta el 0,85 %, en un mercado pendiente de la evolución del precio del petróleo y de las señales sobre la posible desescalada del conflicto en Oriente Medio.

Al cierre de la sesión matinal, el índice Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong avanzaba un 0,08 %, mientras que en China continental el índice de referencia de Shanghái subía un 0,05 % y el indicador de Shenzhen progresaba un 0,85 %.

La sesión bursátil está marcada por la evolución del mercado energético tras las recientes tensiones geopolíticas en la región.

El petróleo Brent bajó este martes hasta los 87,8 dólares por barril después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmase que la guerra en Irán está prácticamente «terminada», unas declaraciones que contribuyeron a moderar las preocupaciones sobre posibles interrupciones del suministro.

En las últimas semanas, la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán había impulsado el precio del crudo y elevado la volatilidad en los mercados internacionales, ante el temor de que el conflicto afectara a infraestructuras energéticas o a rutas estratégicas del transporte de petróleo.

Entre ellas destaca el estrecho de Ormuz, una de las principales vías de tránsito del comercio energético mundial.

Para China, el desarrollo del conflicto es relevante por su elevada dependencia energética exterior, ya que cerca del 45 % del petróleo que importa el país asiático pasa por esa vía marítima. EFE

aa/llb