Las bolsas de Asia caen tras la falta de acuerdo en el diálogo entre EE.UU. e Irán

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Bangkok, 13 abr (EFE).- Las principales bolsas de Asia abrieron este lunes con pérdidas, después de que las conversaciones entre EE. UU. e Irán acabaran sin acuerdo y de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara que su país bloqueará a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz.

El precio del crudo reaccionó a las tensiones y, a su apertura, el barril de Texas se disparaba hoy un 8,3 %, hasta los 104,58 dólares respecto al cierre del viernes, mientras que el petróleo de Brent, de referencia en Europa, subió un 7,6 % tras el fin de semana y se negociaba por encima de los 102 dólares sobre las 5 GMT del lunes.

Aquí lo más destacado de la jornada bursátil en Asia:

El Kospi surcoreano, con pérdidas del 1 %

El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, bajaba alrededor del 1 % en la apertura. Transcurrida la primera media hora de negociación, el indicador caía un 1,15 %, o 67,35 puntos, hasta situarse en 5.791,52 unidades. En la sesión previa cerró con una subida del 1,4 %.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, descendía un 0,19 %, o 2,05 puntos, hasta 1.091,58 enteros.

En el sector de los semiconductores, las acciones de Samsung Electronics, valor de referencia local, tropezaban casi un 2,5 % en la apertura, mientras las de su principal rival, SK Hynix, bajaban un ligero 0,44 %. El fabricante de vehículos Hyundai Motor caía un 1,5 % y su empresa hermana Kia registraba una disminución de casi un 1 %.

El Nikkei cae un 0,38 %

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, abrió con pérdidas ligeras. El referencial, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, bajaba un 0,38 %, o 251,67 puntos, hasta los 56.672,44 enteros.

En cambio, el selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subía un 0,17 % o 6,4 puntos, hasta situarse en 3.746,25 unidades.

En semiconductores, la firma Tokyo Electron cayó un 2,79 % a la apertura y Disco bajaba un 0,39 %. Advantest, sin embargo, subía un 0,32 %, mientras el grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA) con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, bajaba un 2,06 %.

China, Hong Kong y Taiwán, en rojo

La mayoría de las bolsas en China continental, Hong Kong y Taiwán registraron pérdidas durante la sesión matinal, con Hong Kong (-1,18 %) llevándose la peor parte por delante de Pekín (-0,2 %) y Shanghái (-0,17 %); la nota discordante la ponía el mercado de Shenzhen, centrado en valores tecnológicos, que subió un 0,19 % hasta el descanso de mediodía.

Al otro lado del estrecho de Taiwán, el índice de referencia de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, descendía un 0,24 % poco antes de las 13.00 hora local (05.00 GMT), es decir, media hora antes del cierre.

El sur y sudeste de Asia, con bajadas

Los principales índices bursátiles de la India abrieron este lunes con pérdidas superiores al 1,7 %, con el BSE Sensex, el principal indicador de la Bolsa de Bombay, cayendo hasta un 1,72 % en la apertura, y el Nifty 50, el índice de la Bolsa Nacional de Valores (NSE), retrocediendo un 1,67 %.

El Sudeste Asiático también respondía con pérdidas en las primeras horas de su negociación, a excepción del parqué de Yakarta, que registraba una ligera subida del 0,08 %. Manila, en cambio, descendía un 1,30 %, Kuala Lumpur un 0,71 % y Ho Chi Minh un 0,53 %.

Los principales escollos de la negociación entre EE.UU. e Irán han sido la reapertura del estrecho de Ormuz, sobre el que Irán quiere mantener el dominio; la liberación de los fondos iraníes congelados y, por otra parte, el programa nuclear de Teherán.EFE

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