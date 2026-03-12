Las bolsas de Asia registran bajadas tras un nuevo repunte del precio del petróleo

The Swiss voice in the world since 1935
Bangkok, 12 mar (EFE).- Las principales bolsas de Asia registraron este jueves bajadas, arrastradas por un nuevo repunte del precio del petróleo -en torno a los 100 dólares-, en medio de nuevos ataques en el Golfo Pérsico y sus inmediaciones, después de jornadas de ganancias moderadas en la mayoría de parqués.

El precio del petróleo Brent, el de referencia en Europa, llegó a superar este jueves los 100 dólares por barril, tras una serie de ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio energético mundial por la que circula en torno al 20 % del crudo y el gas natural licuado (GNL) globales.

El Brent subía un 8,31 % alrededor de las 3.45 GMT y se colocaba en los 100,29 dólares, pese a que la Agencia Internacional de Energía (AIE) anunciase la víspera que liberará parte de sus reservas estratégicas.

Aquí lo más destacado de la jornada bursátil en Asia:

Tokio en rojo

El principal índice de la bolsa tokiota, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, bajó un 1,04 % o 572,41 puntos, hasta las 54.452,96 unidades, y rompió la tendencia alcista de los últimos dos días.

El Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se dejó un 1,32 % o 49 puntos, y se colocó en 3.649,85 unidades.

Los títulos bancarios y tecnológicos figuraron entre los más castigados. El gigante de telecomunicaciones e inversión SoftBank, con inversiones millonarias en OpenAI, creador de ChatGPT, se dejó un 3,6 %, al tiempo que el principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, bajó un 1,14 %.

Seúl, mixto

En Seúl, el referencial Kospi bajó un 0,48 % o 26,7 puntos, hasta los 5.583,25 enteros, mientras el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subió un 1,02 % u 11,57 puntos, hasta las 1.148,4 unidades.

Samsung Electronics, firma del sector de los semiconductores y referencia local, bajó un 1,11 %, al tiempo que compañías de defensa registraron avances, entre ellas el gigante Hanwha Aerospace (3,9 %) y Korea Aerospace Industries (2,51 %).

Pérdidas en China continental y Hong Kong

El referencial hongkonés, el Hang Seng, perdió un 0,7 % o 182 puntos, hasta los 25.716,76.

Las empresas que protagonizaron mayores descensos en Hong Kong fueron la farmacéutica CSPC Pharma (-4,52 %) y la embotelladora de agua Nongfu Spring (-4,36 %).

En China continental, el índice de referencia de Shanghái perdió un 0,1 % o 4,33 puntos y cerró en los 4.129,10 enteros, mientras el de Shenzhen restó un 0,63 % o 90,54 unidades, hasta las 14.374,87.

India retrocede

El índice Sensex de la Bolsa de Bombay moderó ligeramente las pérdidas registradas en la apertura y terminó cediendo un 1,08 %, mientras que el Nifty 50, que agrupa a las cincuenta empresas de mayor capitalización del país, retrocedió un 0,95 %.

Las caídas se concentraron principalmente en valores del sector automotriz y financiero, como Mahindra & Mahindra o Eciher Motors, que descendieron hasta un 4 %.

Mayoría de bajadas en el Sudeste Asiático

Las principales bolsas del Sudeste Asiático cerraron en negativo, a excepción de las plazas de Bangkok y Kuala Lumpur, que ganaron un 1,6 % y un 0,13 %, respectivamente.

El parqué de Ho Chi Minh lideró los retrocesos, con una bajada del 1,08 % o 18,73 puntos del VN, que topó los 1.709,61 enteros.

Terminaron asimismo en rojo el PSEi de Manila (-0,73 %), el STI del próspero Singapur (0,17 %) y el JCI de Yakarta (-0,37 %). EFE

