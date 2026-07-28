Las bolsas de Asia retroceden por la caída de las tecnológicas y lastradas por Wall Street

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(Actualiza con los cierres de India y Sudeste Asiático)

Redacción internacional, 28 jul (EFE).- Las principales bolsas de Asia registraron este martes importantes retrocesos, con el Kospi de Seúl restando más del 10 %, a raíz de las caídas en las compañías tecnológicas y ante el nerviosismo de Wall Street.

El peor parado fue el principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, cuyas pérdidas al cierre alcanzaron el 10,84 %, mientras que en Japón el parqué tokiota se dejó casi un 4 %. La tendencia bajista continuaba durante la jornada en los mercados de China y el Sudeste Asiático, mientras que India registraba un desempeño mixto.

La jornada de pérdidas generalizadas tuvo lugar después de que Wall Street cerrara mixto la víspera, con el Nasdaq bajando un 0,18 %, en una semana en que varias de las Big Tech están en el punto de mira ante la publicación de sus resultados trimestrales en medio de dudas sobre la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial (IA).

Desplome en Corea

El Kospi, con gran peso de las tecnológicas, cayó 732,09 puntos, hasta los 6.023,66 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, cedió un 7,72 %, o 59,01 puntos, hasta las 705,85 unidades.

A la apertura de la sesión, el operador de la Bolsa surcoreana, Korea Exchange (KRX), tuvo que activar un ‘sidecar’ de venta en el Kospi, mecanismo que suspende temporalmente las ventas programadas, durante cinco minutos, después de que el índice de futuros Kospi 200 cayera más de un 5 % durante un minuto.

El fabricante de chips y valor de referencia local, Samsung Electronics, disminuyó un 13,39 %, mientras que su rival SK hynix se hundió un 14,65 %. La firma de inversión en tecnología SK Square se desplomó un 15,6 %, y Hanmi Smiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, registró una caída del 12,22 %.

Las pérdidas se expandieron al sector del automóvil, donde las acciones del fabricante Hyundai Motor descendieron un 9,68 %, y las de su empresa hermana Kia cayeron un 6,6 %. En defensa, Hanwha Aerospace cedió un 2,67 %, mientras que Korea Aerospace Industries se depreció un 2,19 %.

Las tecnológicas lastran a Tokio

Por su parte, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó un 3,95 %. El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, perdió 2.566,27 puntos, hasta ubicarse en 62.364,92 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, cedió un 2,52 %, o 102,48 puntos, hasta 3.963,59 unidades.

El fabricante de memorias Kioxia se hundió un 18,33 % y alcanzó el límite bajo de su rango de precios. Advantest, que fabrica equipos para la producción de semiconductores, se dejó un 10,11 %, y Tokyo Electron cayó un 10,96 %.

China se tiñe de rojo

La tendencia negativa continuó en China. El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó hoy un 1,16 % tras ceder 44,93 puntos hasta los 3.813,31.

Mientras, el parqué de Shenzhen se dejó 639,05 unidades o 4,52 % y finalizó con 13.509,68.

Bajadas moderadas en el Sudeste Asiático e India

Las pérdidas, aunque más moderadas, también impactaron en el Sudeste Asiático. Indonesia, la primera economía de la región y donde la víspera dimitió el gobernador del Banco Central, lideró las bajadas al dejarse un 0,89 %; seguida de Filipinas (0,17 %), Singapur (0,07 %) y Malasia (0,04 %)

El único parqué que se salvó de la sangría fue el de Ho Chi Minh, después de que su VN registrase una subida del 0,7 %, mientras que la bolsa de Tailandia permaneció cerrada por festividad local.

Los principales indicadores de las bolsas indias cerraron en rojo, revirtiendo las ganancias registradas al inicio de la jornada.

El Sensex de la Bolsa de Bombay retrocedió un 0,09 % y el Nifty 50 de la Bolsa Nacional de Valores un 0,04 %, borrando así el ligero repunte del 0,04 % que ambos índices habían marcado durante los primeros compases de operaciones. EFE

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