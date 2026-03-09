Las bolsas de Asia se desploman ante el alza del precio del petróleo por Irán

Bangkok, 9 mar (EFE).- Las principales bolsas de Asia registran este lunes importantes caídas, especialmente en Seúl y Tokio, después de que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) superase este domingo los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022, ante la intensificación del conflicto en Oriente Medio.

Por su parte, el precio del barril de petróleo brent, el de referencia en Europa, se disparó más del 17 % este lunes y alcanzó los 109 dólares por barril, máximos desde julio de 2022, ante los temores de suministro tras el cese de la actividad en el estrecho de Ormuz, del que depende en gran medida Asia.

Aquí lo más destacado de las pérdidas bursátiles en el continente, donde las bolsas chinas y del Sudeste Asiático también registraron importantes bajadas, aunque inferiores a las surcoreanas o niponas.

El Kospi surcoreano se desploma más del 8 %

El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundía más del 8 % tras una hora y media de la apertura, lo que provocó una suspensión temporal de negociaciones.

El operador de la plaza surcoreana, Korea Exchange, anunció que activó la suspensión de 20 minutos en las negociaciones bursátiles, conocida como ‘circuit breaker’, cuando el Kospi acumulaba una bajada del 8,1 %.

Tras el período de pausa, el indicador todavía caía un considerable 7,86 %, o 438,87 puntos, hasta los 5.146 enteros.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, perdía un 6,66 %, o 76,94 puntos, hasta las 1.077,73 unidades.

La pronunciada volatilidad del parqué surcoreano se desató la semana pasada tras el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán. El Kospi registró el miércoles pasado la peor caída porcentual en su historia, aunque logró repuntar en las sesiones posteriores.

El Nikkei amplía sus caídas y se hunde casi un 7 %

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, también amplió sus caídas en la mañana de este lunes y se hundía casi un 7 % en el descanso de la media sesión.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se desplomaba un 5,6 %, o 208,21 puntos, hasta situarse en 3.508,72 enteros.

La preocupación por el alza en los precios del crudo y su posible impacto en la economía nipona, altamente dependiente de las importaciones energéticas, llevó a los inversores a desprenderse de acciones japonesas.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, se dejaba más de un 5 %, y sus rivales Honda y Nissan caían un 1,74 % y un 6,42 %, respectivamente.

Bolsas chinas y de Hong Kong caen hasta 2,65 %

En China, las principales bolsas continentales y la de Hong Kong registraban a su apertura caídas de hasta el 2,65 %, así como en los parqués de Shanghái y Shenzhen, que bajaron un 0,62 % y un 1,78 %, respectivamente, al comenzar su actividad tras el fin de semana.

China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques sobre Irán por «violar la soberanía» del país persa, mientras un enviado especial se encuentra de gira en Oriente Medio.

Desplome en el Sudeste Asiático

Las principales bolsas del Sudeste Asiático abrieron este lunes con fuertes caídas, especialmente en Vietnam, Filipinas y Tailandia, ( del 5,99 %, 5,70 % y 4,64 %, respectivamente).

Asia es la región más expuesta a la interrupción del tránsito de petróleo por Ormuz. Según datos de la consultora Kpler y de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), entre el 84 % y el 90 % del crudo que sale por Ormuz tiene como destino el continente, al que también llega cerca del 83 % del gas natural licuado que transita por esta ruta clave. EFE

