Las bolsas de Asia se desploman ante el alza del precio del petróleo por Irán

(Actualiza con el cierre de las bolsas )

Bangkok, 9 mar (EFE).- Las principales bolsas de Asia registraron este lunes marcadas caídas, especialmente las de Seúl, Tokio y Ho Chi Minh, después de que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) superase los 100 dólares por barril el domingo por primera vez desde 2022.

El precio del barril de petróleo Brent, el de referencia en Europa, se disparó por su parte más de un 17 % este lunes y alcanzó los 109 dólares por barril, su nivel más alto desde julio de 2022, ante temores sobre el suministro tras el cese de la actividad en el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de crudo y del que depende en gran medida Asia, a raíz de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán.

Aquí lo más destacado de las pérdidas bursátiles en Asia:

Seúl cae cerca de un 6 %

El referencial de la Bolsa de Seúl, el Kospi, cayó un 5,96 % o 333 puntos, hasta los 5.251,87, en una jornada en la que las negociaciones se suspendieron temporalmente después de que el indicador superara el 8 % negativo.

El operador del parqué, Korea Exchange, activó la suspensión de 20 minutos conocida como ‘circuit breaker’ cuando el Kospi bajaba un 8,1 %, tras haber activado, a los diez minutos del inicio de sesión, un ‘sidecar’ de venta, que suspende temporalmente las ventas programadas.

El Kosdaq, que agrupa empresas tecnológicas y de mediana capitalización, perdió por su parte un 4,54 % o 52,39 puntos, hasta las 1.102,28 unidades.

El ataque de EE. UU. e Israel a Irán desató la semana pasada una pronunciada volatilidad en el parqué surcoreano. El Kospi registró el miércoles la peor caída porcentual de su historia, si bien logró repuntar en sesiones posteriores.

Samsung Electronics, valor del sector de los semiconductores que se erige como referencia local, se desplomó un 7,81 %.

Tokio se hunde más de un 5 %

El referencial nipón, el Nikkei, se hundió un 5,2 % o 2.892,12 enteros, hasta las 52.728,72 unidades, en la que supone su tercera mayor caída en puntos de la historia.

El Topix, selectivo más amplio que aglutina a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se dejó un 3,8 %, o 141,09 puntos y topó los 3.575,84 enteros.

La preocupación por el alza del crudo y su posible impacto en la economía nipona, altamente dependiente de las importaciones energéticas, provocó caídas generalizadas entre las principales firmas del país.

La empresa de mayor capitalización local, Toyota, retrocedió un 3,47 %, mientras el gigante de inversión y telecomunicaciones SoftBank, con inversiones millonarias en OpenAI, se precipitó un 9,81 %.

Bolsas chinas y de Hong Kong caen hasta un 1,35 %

Las principales bolsas continentales chinas y la de Hong Kong también cerraron en rojo.

El referencial de Shanghái se dejó un 0,67 % o 27,59 puntos y terminó en 4.096,60 enteros, mientras el de Shenzhen perdió un 0,74 % o 105,12 unidades, hasta las 14.067,50.

En Hong Kong, el Hang Seng cedió un 1,35 % o 348,83 puntos, hasta los 25.408,46, con los valores inmobiliarios y financieros liderando las bajadas.

China, principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques sobre Irán por «violar la soberanía» del país persa, mientras un enviado especial se encuentra de gira en Oriente Medio.

Desplomes en el Sudeste Asiático

Las principales bolsas del Sudeste Asiático también se hundieron, con Vietnam y Filipinas liderando los desplomes al registrar caídas del 6,51 % y del 4,97 %, respectivamente.

Asia es la región más expuesta a la interrupción del tránsito de petróleo por Ormuz. Según datos de la consultora Kpler y de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), entre el 84 % y el 90 % del crudo que sale por Ormuz tiene como destino el continente, al que también llega cerca del 83 % del gas natural licuado que transita por esta ruta. EFE

