Las bolsas de China continental cierran al alza tras prórroga de tregua arancelaria

2 minutos

Pekín, 12 ago (EFE).- Las bolsas de Shanghái y Shenzhen cerraron este martes en terreno positivo después de que Estados Unidos y China confirmasen la prórroga de su tregua arancelaria durante otros 90 días.

El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái subió un 0,50 % tras sumar 18,37 puntos hasta los 3.665,92, mientras que el parqué de Shenzhen avanzó 60,21 unidades (+0,53 %) y finalizó con 11.351,63.

El índice CSI 300, que agrupa a las 300 mayores cotizadas de ambos parqués, ganó un 0,52 %.

El Ministerio de Comercio de China confirmó en un comunicado conjunto entre las dos potencias la prórroga de la tregua arancelaria por otros 90 días, una decisión vaticinada por los analistas tras las negociaciones mantenidas entre ambas potencias en Londres y Estocolmo en junio y julio.

El acuerdo, alcanzado originalmente en mayo en Ginebra, supuso que Washington redujera del 145 % al 30 % los gravámenes a productos chinos, mientras que Pekín rebajó del 125 % al 10 % sus aranceles a bienes estadounidenses.

En Estocolmo, ambas partes reiteraron su intención de priorizar el diálogo frente a una escalada que había llegado a equivaler a un embargo comercial ‘de facto’ entre las dos mayores economías del mundo.

Durante su encuentro previo en Londres, China prometió agilizar las licencias para exportar tierras raras, y Estados Unidos retiró algunas restricciones contra China como controles a la exportación de chips.

La Cancillería china pidió este lunes «esfuerzos» a Washington para lograr un «resultado positivo basado en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo». EFE

