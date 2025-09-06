Las bolsas de nicotina se prohibirán en Francia para proteger a los jóvenes de la adicción

The Swiss voice in the world since 1935

París, 6 sep (EFE).- Las bolsas de nicotina quedarán prohibidas en Francia dentro de seis meses, una medida que pretende luchar contra la adicción a estos productos, que se ha hecho particularmente popular entre un público joven.

En un decreto publicado este sábado en el Diario Oficial, el Ministerio de Sanidad anuncia la proscripción de «productos de uso oral que contienen nicotina, con la excepción de los medicamentos y dispositivos médicos».

El Ministerio recuerda que «en razón de su peligrosidad» la nicotina está clasificada como «sustancia venenosa y no puede utilizarse o comercializarse salvo ciertas condiciones».

La interdicción cubre una amplia gama de presentaciones de la nicotina en forma de bolsas de porciones, bolsitas con poros, pasta, líquidos, chicles o pastillas, entre otras.

Estos productos, que por lo general se componen de unas fibras de polímeros impregnadas de nicotina y de aromas se consumen poniéndolos entre los labios y las encías

En un comunicado, la Alianza Contra el Tabaco (ACT) considera que es «una medida crucial para proteger a los jóvenes y contrarrestar las estrategias perniciosas de un sector que prospera en el mercado de la adicción en detrimento de la salud pública».

Según la ATC, frente a la caída de las ventas de cigarrillos en los países desarrollados, las empresas tabaqueras se orientan a productos alternativos, entre los que también están los cigarrillos electrónicos, y que para grupos como Philip Morris International representan «cerca del 40 % de su facturación». EFE

