Las bolsas de Tokio y Seúl caen tras un informe sobre un avance en la industria de chips china

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La bolsa surcoreana se desplomó el martes más de 10% entre una caída general del sector tecnológico, golpeado por temores sobre el auge de la inteligencia artificial, y un informe sobre un avance que podría impulsar a la industria china de los chips.

El índice surcoreano Kospi cayó 10,3% a 6.6061,68 puntos, mientras los gigantes de los chips SK hynix y Samsung colapsaron cerca de 12% cada uno.

En Tokio, el índice Nikkei 225 perdió más de 4% mientras que las firmas tecnológicas japonesas Advantest, Kioxia y Tokyo Electron cedieron más de 10%.

La bolsa de Taipéi cayó más de 3% y la de Shanghái perdió 0,6%, mientras la de Hong Kong registraba un aumento de 0,5%.

La baja en las bolsas asiáticas se dio después de las caídas de las empresas estadounidenses de semiconductores a raíz de un informe sobre avances logrados por la industria de chips de China.

Según el sitio web The Information, la empresa china Shanghai Yuliangsheng inició la producción de máquinas de litografía ultravioleta profunda (DUV, siglas en inglés), tecnología que permite grabar circuitos microscópicos en silicio.

El reporte hizo tambalear la víspera al sector de los semiconductores en Wall Street, ya sacudido con frecuencia por las inquietudes sobre su nivel de valoración.

Los precios del petróleo también continuaron su tendencia a la baja, con el West Texas Intermediate, referencia del mercado estadounidense, que perdía 1,2% a 81,51 dólares el barril.

El Brent del mar del Norte, referencia mundial, caía 1% a 87,51 dólares por barril.

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