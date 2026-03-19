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Las bolsas del Sudeste Asiático cierran con retrocesos

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Bangkok, 19 mar (EFE).- Las principales bolsas del Sudeste Asiático cerraron este jueves con retrocesos, lideradas por el parqué de Bangkok y a excepción del de Yakarta, en medio de un repunte de los precios del crudo tras los ataques a infraestructura energética en Oriente Medio.

El SET tailandés encabezó las pérdidas, con una caída del 1,62 % o 23,40 puntos, tras cerrar en 1.417,45 enteros.

Asimismo, en el parqué de Ho Chi Minh, el VN retrocedió hasta las 1.699,13 unidades, cayendo un 0,86 % o 14,70 puntos.

En Singapur el STI también descendió, en su caso, un 0,69 % o 34,56 enteros, hasta los 4.967,61.

El PSEi de Manila, hizo lo propio al finalizar la jornada con 6,018.62 puntos y perder 36,83 unidades o un 0,61 %.

Asimismo, el KLCI de Kuala Lumpur restó un 0,53 % o 9,10 puntos, cerrando con 1.720,71.

En cambio, en la bolsa de Yakarta, el JCI finalizó en verde, con una subida del 1,20 % o 84,55 unidades, hasta las 7.106,84. EFE

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