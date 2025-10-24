Las bolsas del Sudeste Asiático cierran la semana con números mixtos

1 minuto

Bangkok, 24 oct (EFE).- Los principales mercados de valores del Sudeste Asiático terminaron este viernes las sesiones con números mixtos, con Tailandia liderando las ganancias, mientras que Filipinas encabezó las pérdidas.

En Bangkok, el SET ganó un 0,89 % o 11,56 puntos, hasta los 1.313,91 enteros.

El STI de Singapur cerró con un 0,13 % o 5,94 unidades al alza, y alcanzó las 4.422,21.

Mientras, el KLCI de Kuala Lumpur avanzó un 0,33 % o 5,27 puntos y el parqué malasio se situó en 1.613,27 enteros.

En el espectro negativo, el selectivo filipino PSEi descendió un 1,09 % o 65,94 unidades, hasta bajar a las 5.988,02 unidades.

Por su parte, el indicador vietnamita VN retrocedió un 0,23 % o 3,88 enteros, y la bolsa de Ho Chi Minh terminó en 1.683,18 puntos.

El índice JCI de la bolsa de Yakarta perdió un 0,03 % o 2,63 unidades y se situó en 8.271,72 puntos. EFE

