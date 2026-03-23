Las bolsas del Sudeste Asiático siguen la tendencia del continente y cierran en rojo

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Bangkok, 23 mar (EFE).- Las bolsas del Sudeste Asiático cerraron la primera jornada de la semana con importantes caídas, lideradas por el parqué de Ho Chi Minh y siguiendo la tendencia del resto de plazas del continente, lastradas por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, con un nuevo alza en los precios del petróleo.

El VN vietnamita encabezó las pérdidas, al cerrar con 1.591,17 puntos, tras caer 56,64, o un 3,44 %.

Asimismo, en el parqué de Bangkok, el SET descendió un 2,49 % o 35,65 unidades, hasta las 1.397,34.

El principal referencial Singapur, el STI, hizo lo propio, al restar un 2.17 % o 107,57 enteros, y acabar la jornada con 4.841,30 puntos.

En la plaza de Manila, el PSEi también descendió, en su caso un 1.98 % o 119,44 unidades, hasta las 5.899,18.

Los parqués de Kuala Lumpur y Yakarta permanecieron cerrados por la festividad del fin del Ramadán. EFE

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