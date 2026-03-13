Las bolsas europeas abren con caídas manteniendo rumbo de ayer al seguir al alza el crudo

Madrid, 13 mar (EFE).- Las bolsas europeas han abierto la sesión de este viernes con caídas que no superan el 1 % manteniendo el rumbo de ayer lastradas por el conflicto en Oriente Medio y con el precio del petróleo manteniéndose al alza aunque moderando su subida al 1 %.

En la apertura del mercado, la bolsa que más cae es la de Madrid, con el 0,90 % tras ceder ayer el 1,22 %, seguida de Fráncfort, con el 0,82 %; Milán, con el 0,73 %; Londres, con el 0,63 %; y París, con el 0,45 %; mientras el Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también cede el 0.97 %.

El euro se deprecia un 0,42 %, y se cambia ya a 1,146 unidades.

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cedió un 1,16 % este viernes, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái perdió el 0,82 %; el parqué de Shenzhen cayó el 0,65 %; y el Hang Seng de Hong Kong, a falta del cierre, se deja el 1,02 %.

Los futuros de Wall Street reducen sus caídas registradas ayer al cierre, y el Nasdaq avanza pérdidas del 0,41 %; el S&P 500 del 0,28 %; y el Dow Jones de Industriales del 0,19 % tras terminar ayer con caídas del 1,78 %; del 1,52 %; y del 1,56 %, respectivamente.

Las alzas en el precio del petróleo continúan moviendo el rumbo de los mercados, a pesar de la mayor liberación de reservas estratégicas de la historia efectuado el pasado miércoles por parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), de 400 millones de barriles.

El cierre del estratégico estrecho de Ormuz a raíz de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán está provocando interrupciones de suministro y un aumento de precios en múltiples mercados globales, no solo en petróleo y gas natural, sino también en materias primas como fertilizantes, azufre, helio, aluminio y otros insumos industriales, según analistas y medios especializados.

A ello se suman las primeras declaraciones públicas del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, asegurando que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado como forma de presión al enemigo

El brent, el crudo de referencia en Europa, sube a esta hora el 2,04 %, y el barril se encuentra en 102,49 dólares; mientras que el west texas intermediate, de referencia en EE.UU., avanza el 1,71 %, hasta los 97,41 dólaers; por su parte el gas natural sube un 1,53 %; y se encuentra a 51,65 euros el megavatio hora.

La inestabilidad afecta también a la caída de los metales preciosos, de modo que el oro cae un 0,75 %, y la onza se encuentra en 5.086,1 dólares; mientras que la plata baja un 3,30 %, hasta los 82,31 dólares.

En la agenda macroeconómica del día destaca hoy el dato de inflación en España que se mantuvo en el 2,3 % en febrero, la misma tasa que el mes anterior, debido a que el abaratamiento de la electricidad durante ese mes compensó los incrementos de precios en restauración y alimentación; mientras que en Francia el IPC subió tres décimas.

Por su parte, el producto interior bruto (PIB) del Reino Unido no registró crecimiento en enero, tras un alza del 0,1 % el pasado diciembre y del 0,2 % en noviembre.

En el mercado de bonos, la rentabilidad del alemán a diez años sube hasta el 2,977 %, y la del español hasta el 3,495 %.

El bitcóin sube un 2,02 %, y se encuentra en 71.598,1 dólares. EFE

