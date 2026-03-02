Las bolsas europeas adelantan caídas del entorno del 2 % tras los ataques a Irán

2 minutos

Madrid, 2 mar (EFE).- Los futuros de las principales bolsas europeas adelantan a esta hora una apertura en rojo, con caídas que rozan el 2 % en algunos mercados como el de Fráncfort, después de que este fin de semana Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto sobre Irán.

Una hora antes de la apertura de la sesión, los futuros de los mercados europeos se tiñen de rojo, mientras el precio del crudo brent, el de referencia en el Viejo Continente, se dispara más del 7 %, hasta los 78,44 dólares por barril.

Los futuros de la Bolsa de Fráncfort se dejan a esta hora el 2 %, los del Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, el 1,8 %; los de París, el 1,76 %; mientras que los de Londres caen el 0,6 %.

En Estados Unidos, los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street también bajan: El Dow Jones de Industriales, el 1,03 %; el S&P 500, el 1,07 %; y el tecnológico Nasdaq, el 1,33 %.

Previamente a la apertura de Europa, en Asia, el Nikkei de Tokio ha cerrado con un retroceso del 1,35 %.

El Hang Seng de Hong Kong se deja el 1,99 %, mientras que, por el contrario, la Bolsa de Shanghái, aunque abrió a la baja, se ha dado la vuelta y gana el 0,47 %.

Las bolsas europeas iniciarán este lunes en tono negativo, después de cerrar la semana anterior en máximos históricos muchas de ellas.

En otros mercados, y ante las tensiones en Oriente Medio, el oro sube el 2 %, hasta los 5.383,34 dólares por onza; mientras que la plata avanza el 1,41 %, hasta los 95,11 dólares.

El euro cotiza a la baja y se cambia a 1,173 dólares.

El bitcóin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, se revaloriza el 0,6 %, hasta los 66.158,60 dólares. EFE

mtd/jmj/ah

(foto)(vídeo)