Las bolsas europeas apuntan a una sesión negativa mientras el petróleo repunta un 3 %

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Madrid, 24 mar (EFE).- Los futuros de las principales bolsas europeas adelantan una nueva sesión negativa este martes, mientras el precio del crudo brent sube de nuevo, más de un 3 %, ante las dudas que despierta la desescalada del conflicto de Oriente Medio.

Según datos de mercado recogidos por EFE, a las 7.00 horas (6.00 GMT), los futuros de la Bolsa de Fráncfort bajan cerca del 0,8 %; y los del índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenar de empresas más capitalizadas de la zona euro, el 0,73 %.

Por su parte, Londres se deja a esta hora un 0,50 % y París, cerca del 1 %.

Las bolsas europeas acusan un día más el alza que sufre el precio de la energía como consecuencia del conflicto en Oriente Medio.

A esta hora, el precio del barril de petróleo brent para entrega en mayo sube de nuevo, el 3,01 %, hasta los 103,3 dólares, después de que en la jornada previa, se hundiera un 10 % tras anunciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que aplazará cinco días los ataques a infraestructuras energéticas iraníes mientras mantiene negociaciones con Irán.

No obstante, Irán ha confirmado que ha habido contactos con Washington, pero niega que haya ningún tipo de negociación en marcha.

Ante las dudas que surgen sobre una posible desescalada del conflicto entre EE. UU. e Israel contra Irán, el brent, que ayer cerró en los 99,94 dólares, ha superado de nuevo los 100 dólares el barril esta madrugada.

Y es que varios países del Golfo han continuado recibiendo ataques de misiles y drones este martes.

A esta hora, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), que también se hundió en la víspera un 10 % tras la decisión de Trump de aplazar durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán, sube de nuevo este martes.

Avanza el 3,38 %, hasta los 91,11 dólares antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos.

Los futuros de Wall Street, de la misma manera que Europa, apuntan a una apertura en rojo, con caídas en torno al 0,5 %, después de cerrar el lunes con un rebote superior al 1 %.

También las bolsas europeas cerraron ayer al alza, con subidas en torno al 1 %.

En este contexto, las principales bolsas de Asia registran una tendencia positiva este martes. El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, rebota el 2,7 % después de caer ayer con fuerza.

El Nikkei de Tokio suma el 1,12 %; el Hang Seng de Hong Kong, el 1,8 %; y la Bolsa de Shanghái, el 0,9 %.

En otros mercados, el oro, que acumula diez jornadas consecutivas en negativo, se deja este martes el 0,26 %, hasta los 4.394,12 dólares la onza, mientras que la plata avanza el 0,25 %, hasta los 69,28 dólares.

Y ello, mientras el dolar vuelve a subir. Así, el euro baja y se cambia a 1,158 dólares.

El bitcóin se deja a esta hora el 0,78 %, hasta los 70.348,9 dólares. EFE

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