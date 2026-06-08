Las bolsas europeas caen el 1 % y el crudo sube el 5 % por ataques entre Israel e Irán

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Madrid, 8 jun (EFE).- La mayoría de las bolsas europeas bajaba alrededor del 1 % poco después de la apertura afectadas por la subida del 5 % del precio del petróleo tras los bombardeos cruzados entre Israel e Irán y la cuantiosa caída de Wall Street el pasado viernes.

Así, a las 9.15 horas (7.15 GMT), destacaba la caída del 1,28 % de Fráncfort, mientras que el índice Euro Stoxx 50 perdía el 1,1 %, París el 0,92 %, Madrid el 0,68 %, Londres el 0,32 % y Milán el 0,3 %.

El barril de petróleo brent bajaba el 5,07 %, hasta 97,81 dólares, después de que Irán atacara Israel con misiles balísticos por su intervención en Líbano y de que los israelíes respondieran bombardeando una planta petroquímica en el suroeste iraní y otros objetivos. El west texas intermediate repuntaba el 4,54 %, hasta 94,65 dólares.

Para el analista de IG Sergio Ávila con estos condicionantes «la tensión geopolítica golpea a las bolsas europeas y asiáticas y reactiva el miedo a una escalada con impacto directo sobre energía y riesgo global».

El gas natural TTF en el mercado europeo de Países Bajos se encarecía el 4,66 % y se negociaba a 51 euros el megavatio hora.

Las bolsas también estaban condicionadas por la caída de Wall Street el pasado viernes, cuando el índice tecnológico Nasdaq Composite perdió el 4,18 %, su peor resultado diario desde abril del año pasado. Además, el S&P 500 cayó el 2,64 % y el Dow Jones de Industriales el 1,35 %.

Este retroceso sucedía por el temor a subidas de los tipos de interés tras los buenos datos de empleo estadounidenses de mayo (se crearon 172.000 puestos de trabajo), el aumento del interés de la deuda, que superaba el 4,5 % y las dudas sobre el negocio de la inteligencia artificial si se encarece el precio del dinero.

La situación del parqué neoyorquino, que había registrado varios récords la semana pasada, y de Oriente Medio se trasladó a Asia, donde destacó la caída del 8,29 % de Seúl, mientras que Tokio cedió el 3,85 %, Shanghái el 1,7 % y Hong Kong, a falta de unos minutos para su cierre, bajaba alrededor del 1,5 %.

El euro subía el 0,03 % y se cambiaba a 1,1525 dólares, mientras que el bono alemán a diez años situaba su rentabilidad en 3,053 % con una subida de 1,7 puntos básicos.

La onza troy de oro perdía el 0,59 %, hasta 4.302,7 dólares, y la plata bajaba el 1,02 % y se negociaba a 67,14 dólares.

El bitcóin subía casi el 2 % y fijaba su precio a esta hora en 63.073 dólares.

Los inversores estarán pendientes en esta jornada de los datos de la confianza inversora (Sentix) de la zona euro en junio. EFE

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