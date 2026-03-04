Las bolsas europeas se afirman tras la estabilización de los precios del petróleo

afp_tickers

Las bolsas en Europa y en Estados Unidos se estabilizaron este miércoles después de que los precios del crudo frenaran la escalada provocada por los temores al impacto económico del estallido de la guerra en Oriente Medio.

Irán, un importante productor de petróleo, afirmó este miércoles haber provocado el cierre total del estrecho de Ormuz, un paso por donde transita un 20% del crudo que se consume a nivel mundial.

Sin embargo, los inversores reaccionaron positivamente a las declaraciones del martes del presidente estadounidense, Donald Trump, que afirmó que la marina de su país escoltará a los buques petroleros por este paso, si es necesario.

El barril de Brent del mar del Norte cayó 0,39% a 81,08 dólares hacia las 17H00 GMT. La referencia estadounidense WTI cedió 0,60% a 74,11 dólares.

Andreas Lipkow, de CMC Markets, indicó que los inversores «tienen muchas esperanzas puestas en las informaciones que apuntan a una posible voluntad de Irán de entablar negociaciones con Estados Unidos».

Además, Fawad Razaqzada, analista de Forex.com, señaló que un artículo del New York Times reportó que Irán habría contactado indirectamente con la CIA para discutir las posibles condiciones para poner fin a la guerra.

La caída de las cotizaciones del crudo apuntaló a las bolsas europeas y París cerró con una subida del 0,79%, Fráncfort ganó 1,74% y Londres 0,80%. Madrid ganó 2,49% y Milán 1,95%.

En Estados Unidos, la tendencia positiva también impulsó a Wall Street, donde hacia las 17H00 GMT el Dow Jones subía 0,66%, el Nasdaq escalaba 1,39% y el marcador S&P 500 ganaba 0,86%.

– «Tranquilizador» –

«Sobre el papel, todo esto parece tranquilizador. Sin embargo, en la realidad, el conflicto continúa y aún no se vislumbra ningún indicio concreto de distensión», subrayó Razaqzada.

La posibilidad de una nueva subida brusca de los precios de los hidrocarburos sigue preocupando a los inversores, que temen un brote de inflación similar al provocado por el estallido de la guerra en Ucrania en 2022.

Las bolsas asiáticas se desplomaron.

En Seúl, el índice Kospi se hundió más de un 12%. Corea del Sur, octavo mayor consumidor de crudo del mundo, depende en gran medida de los hidrocarburos de Oriente Medio.

En Tokio, el indicador estrella Nikkei 225 retrocedió 3,6% al cierre.

En otras partes del continente, Hong Kong perdió 2% y Shanghái 1%.

«Cuando el precio del crudo aumenta, la factura es particularmente alta en Asia, donde las importaciones de energía constituyen una dependencia estructural», comenta Stephen Innes, de SPI Asset Management.

