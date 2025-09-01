Las bolsas indias cierran al alza en un contexto de tensión comercial internacional

Nueva Delhi, 1 sep (EFE).- Las bolsas indias cerraron al alza este lunes tras tres sesiones consecutivas de pérdidas, impulsadas por inversores que cubrieron sus pérdidas y compraron acciones tras días de caídas provocadas por ventas de capital extranjero y la incertidumbre por los aranceles del 50 % de Donald Trump, en un contexto de debilidad de los mercados mundiales durante la última semana.

El índice Nifty 50, que agrupa las 50 principales empresas cotizadas en la Bolsa Nacional de India, subió un 0,81 % hasta situarse en 24.625,05 puntos.

Por su parte, el BSE Sensex, referente del mercado de valores de Bombay y compuesto por treinta de las compañías más grandes del país, añadió un 0,70 %, hasta 80.364,49 puntos.

Ambos índices de referencia habían acumulado caídas de alrededor del 2,2 % en las tres sesiones anteriores.

El movimiento ha sido generalizado en todos los sectores, liderado por los bienes de consumo duraderos, la automoción y los accesorios para automóviles, el comercio minorista y las tecnologías de la información, lo que refleja la confianza de los inversores en la recuperación a corto plazo pese a la incertidumbre global.

La economista Madhavi Arora, de la cadena de servicios financieros Emkay Global, señaló a EFE que “esta subida refleja un leve optimismo de los inversores, impulsado por varios factores: los datos del PIB del primer trimestre fiscal, que mostraron un crecimiento del 7,8 % en el período abril-junio”.

Arora añadió que el repunte también se explica por las reuniones del primer ministro Modi con Xi Jinping y Vladímir Putin durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en China, que apuntan a una mayor cooperación económica —especialmente con Pekín—, así como por la posibilidad de que los aranceles impuestos por Trump sean declarados ilegales, lo que aliviaría la presión sobre las empresas y el comercio.

