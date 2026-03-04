Las bolsas se afirman tras estabilización de precios del petróleo

Las bolsas en Europa y en Estados Unidos se estabilizaron este miércoles después de que los precios del crudo frenaran la escalada provocada por los temores al impacto económico de la guerra en Oriente Medio.

Irán, un importante productor de petróleo, afirmó este miércoles que cerró totalmente el estrecho de Ormuz, un paso por donde transita un 20% del crudo que se consume a nivel mundial.

Sin embargo, los inversores reaccionaron positivamente a las declaraciones del martes del presidente estadounidense, Donald Trump, que afirmó que la marina de su país escoltará a los buques petroleros por este paso, si es necesario.

Así, los precios del petróleo terminaron el miércoles sin impulso tras dos jornadas de fuertes subidas.

Los operadores prevén que «el volumen de petróleo disponible» en el mercado «vuelva a aumentar después de tres o cuatro días», dijo Ole R. Hvalbye, analista de SEB.

Por ahora el tránsito de hidrocarburos en el estrecho de Ormuz cayó en un 90%, según datos de Kpler, lo que priva al mercado de importantes volúmenes que salen del golfo Pérsico.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo terminó sin cambios en 81,40 dólares.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate con plazo el mismo mes, arañó un 0,13% a 74,66 dólares.

Andreas Lipkow, de CMC Markets, indicó que los inversores «tienen muchas esperanzas puestas en las informaciones que apuntan a una posible voluntad de Irán de entablar negociaciones con Estados Unidos».

Además, Fawad Razaqzada, analista de Forex.com, señaló que un artículo del New York Times reportó que Irán habría contactado indirectamente con la CIA para discutir las posibles condiciones para poner fin a la guerra.

– Tranquilidad en las bolsas –

La Bolsa de Nueva York terminó al alza el miércoles al dejar de lado los temores inflacionarios vinculados al conflicto en Oriente Medio, pero también gracias a datos económicos mejores de lo esperado en Estados Unidos.

El Dow Jones ganó un 0,49%, el Nasdaq aumentó un 1,29% y el ampliado S&P 500 avanzó un 0,78%.

La caída de las cotizaciones del crudo apuntaló asimismo a las bolsas europeas y París cerró con una subida del 0,79%, Fráncfort ganó 1,74% y Londres 0,80%. Madrid ganó 2,49% y Milán 1,95%.

«Sobre el papel, todo esto parece tranquilizador. Sin embargo, en la realidad, el conflicto continúa y aún no se vislumbra ningún indicio concreto de distensión», subrayó Razaqzada.

La posibilidad de una nueva subida brusca de los precios de los hidrocarburos sigue preocupando a los inversores, que temen un brote de inflación similar al provocado por el estallido de la guerra en Ucrania en 2022.

Las bolsas asiáticas, en cambio, se desplomaron.

En Seúl, el índice Kospi se hundió más de un 12%. Corea del Sur, octavo mayor consumidor de crudo del mundo, depende en gran medida de los hidrocarburos de Oriente Medio.

En Tokio, el indicador estrella Nikkei 225 retrocedió 3,6% al cierre.

En otras partes del continente, Hong Kong perdió 2% y Shanghái 1%.

«Cuando el precio del crudo aumenta, la factura es particularmente alta en Asia, donde las importaciones de energía constituyen una dependencia estructural», comenta Stephen Innes, de SPI Asset Management.

