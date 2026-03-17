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Las bosas del Sudeste Asiático cierran en verde en una jornada animada por Wall Street

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Bangkok, 17 mar (EFE).- Las principales bolsas del Sudeste Asiático cerraron este martes con ganancias, lideradas por el parqué de Bangkok y siguiendo el alza la víspera de Wall Street, que ha favorecido hoy a los mercados financieros del continente asiático.

El SET tailandés subió un 2,05 % o 28,86 puntos, colocándose en los 1.433,88 enteros.

Asimismo, en Singapur, el STI ascendió hasta las 4.935,97 unidades, tras escalar un 1,38 % o 67,28 puntos.

El principal indicador de Yakarta, el JCI, también cerró en verde, en su caso con ganancias del 1,20 % o 84,55 unidades, hasta las 7.106,84.

En Ho Chi Minh, el referencial VN hizo lo propio, al ganar un 1,01 % o 17,08 puntos, finalizando la jornada con 1.710,29.

El KLCI de Kuala Lumpur sumó un 0,85 % o 14,43 enteros, hasta los 1.710,99.

En el parqué de Manila, el PSEi creció un 0,32 % o 19,46 puntos y se colocó en las 6.026,01 unidades. EFE

up/pav/jgb

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