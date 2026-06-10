Las cárceles se convirtieron en «centros logísticos» del crimen, dice ministro paraguayo

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Asunción, 10 jun (EFE).- Las cárceles latinoamericanas se han convertido en «centros logísticos» para el crimen organizado, aseguró este miércoles -en Asunción- el ministro paraguayo de Justicia, Rodrigo Nicora, durante una reunión de la Red de Cooperación Penitenciaria (Redcopen), en la que instó a la región a reforzar la cooperación y tratar la problemática como un asunto de «seguridad internacional».

«Los centros penitenciarios han dejado de ser únicamente lugares donde las personas están cumpliendo su condena o su prisión preventiva y están migrando a esa modalidad de ser centros logísticos para el crimen organizado y eso es lo que nos convoca en la Red de Cooperación Penitenciaria, hablar de esa problemática», dijo el ministro durante el acto de inauguración de la reunión.

El encuentro anual de la Redcopen, que se desarrolla en Asunción hasta el viernes, reúne a dieciséis países latinoamericanos para abordar la infiltración en las cárceles de grupos criminales como el Tren de Aragua, el Primer Comando de la Capital, el Comando Vermelho, Barrio-18, Mara Salvatrucha y los carteles narcotraficantes mexicanos y ecuatorianos.

Para Nicora, el problema es «de altísima relevancia» y debe ser tratado más allá de la administración de las penitenciarías y abordarse como una cuestión de «seguridad nacional e internacional».

«Frenar esa expansión es un desafío, disminuir esas organizaciones es un desafío mayor, eliminarlas es un objetivo importante y yo no digo imposible», añadió el alto funcionario paraguayo.

La reunión de la Redcopen tiene el apoyo del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PACCTO 2.0), impulsado por la Unión Europea (UE), y busca el intercambio de experiencias sobre política penitenciaria.

En su intervención, la embajadora de la UE en Paraguay, Katja Afheldt, coincidió en que las cárceles se han utilizado «en demasiadas ocasiones como plataformas de operaciones de redes criminales».

No obstante, Afheldt apuntó que el trabajo de la Redcopen ha demostrado que la cooperación y el intercambio de información pueden transformar a los sistemas penitenciarios en lugares que permitan la desarticulación de las organizaciones criminales.

En la reunión de la Redcopen, una organización creada en 2019 por los Ministerios de Justicia de la región, participan delegaciones de Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, México, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. EFE

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