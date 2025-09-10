The Swiss voice in the world since 1935

Las cabezas de cerdos halladas frente a mezquitas en Francia habrían sido colocadas por extranjeros

Las cabezas de cerdo halladas frente a una decena de mezquitas en París y sus suburbios habrían sido colocadas por individuos que iban en un vehículo con matrícula serbia y que abandonaron el país, aseguró la fiscalía el miércoles.

Un agricultor de la región de Normandia «contactó con los investigadores para informarles de que dos personas habían acudido a comprarle unas diez cabezas de cerdo» en un vehículo «cuya matrícula sería serbia».

Las imágenes de videovigilancia establecieron que ese mismo vehículo con dos ocupantes fue detectado en París la noche del lunes, explicó la fiscalía.

Añadió que las imágenes también mostraban a dos hombres colocando las cabezas frente a varias mezquitas. 

Estos individuos podrían haber utilizado una línea telefónica croata, cuyo seguimiento indica que cruzaron la frontera franco-belga la mañana del martes, añadió la fiscalía.

Las cabezas fueron descubiertas el martes por la mañana frente a varias mezquitas del área metropolitana de París y de la capital.

Varias de las cabezas de este animal, considerado impuro por el Islam, «llevaban una inscripción ‘MACRON’ escrita con tinta azul».

Con entre cinco y seis millones de fieles, Francia cuenta con la mayor comunidad musulmana de Europa, así como la principal comunidad judía de este continente.

