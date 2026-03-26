Las cadenas de ropa en Rusia cierran sus tiendas físicas

2 minutos

Moscú, 26 mar (EFE).- La cadena rusa de ropa Concept Group cerró la mitad de sus tiendas, informó este jueves el diario Kommersant después de que se anunciara también el cierre de hasta 200 tiendas de Gloria Jeans, empresa abierta todavía en la Unión Soviética.

El año pasado Concept Group cerró 151 de sus 284 tiendas, el 47 %, y para este año planea cerrar otro 12,5 %, según sus propios datos financieros.

El objetivo es la optimización de costes echando el candado a aquellos locales con bajo rendimiento.

Ayer, el diario ruso RBC comunicó que Gloria Jeans, fundada como cooperativa en 1988 en el suroeste de Rusia, planea cerrar este año hasta 200 establecimientos de sus casi 600 tiendas.

Desde 2023 ya cerraron casi un centenar ofreciendo la misma explicación: cerrar las tiendas menos rentables y abaratar costes.

Ese mismo año anunciaron que expandirían el tamaño de sus locales ocupando espacios de antiguas tiendas de H&M, Uniqlo, Zara y otras que abandonaron el mercado ruso.

Tras la expansión de las marcas rusas en 2023, que coincidió con la salida el año anterior de las empresas occidentales a raíz del inicio de la guerra de Ucrania, las empresas del país han perdido fuelle en el marco de un empeoramiento de las condiciones económicas, subidas de precio y disminución de la demanda.

En 2025, se observó una ola de cierres de tiendas en el sector de la ropa y el calzado, cuando 28 marcas anunciaron su salida del mercado nacional.

Según el diario Kommersant, en el cuarto trimestre de 2025 el sector de la moda lideró la clausura de tiendas en los centros comerciales de Moscú (56 %).

Ello ha dejado otra imagen en Rusia, la de los centros comerciales con escaparates vacíos debido a la escasa rentabilidad de las tiendas físicas por los altos costes de alquiler, la elevada tasa crediticia y la poca demanda de productos por parte del consumidor.

De este modo, los centros comerciales tienen cada vez más difícil reemplazar a los inquilinos que alquilaban los espacios más grandes disponibles, de entre 600 y 1.500 metros cuadrados.

A pesar de los cortes de internet a lo largo del país, el comercio -sobre todo en la industria textil- se inclina cada vez más al formato online, donde las ventas en el sector de la moda representan el 60 %.

Gloria Jeans, en 2009 considerada como la marca rusa más vendida a nivel nacional, facturó en 2024 57.600 millones de rublos, 699 millones de dólares, (un descenso del 14% respecto a 2023) con unos beneficios de 1.600 millones de rublos, 19 millones de dólares (un descenso del 76,8% interanual). EFE

mos/lss